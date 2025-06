Bari, scooter travolge passeggino: neonata di 3 mesi ferita. Attimi di paura nel quartiere Carrassi

BARI - Momenti di terrore ieri sera in via della Costituente, nel quartiere Carrassi di Bari, dove una bambina di appena 3 mesi è rimasta ferita dopo essere stata travolta da uno scooter mentre si trovava nel passeggino spinto dalla madre.Secondo una prima ricostruzione, un giovane alla guida di uno scooter ha centrato in pieno la carrozzina, sbalzando la neonata fuori dal passeggino. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto. La piccola è stata trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico di Bari, riportando ecchimosi alla testa. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.Presente al momento dell’incidente anche il fratellino di 4 anni, che ha assistito alla scena in stato di forte choc. Anche lui è stato accompagnato in ospedale, ma in codice verde, per accertamenti.La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi. Non è ancora chiaro se lo scooterista abbia perso il controllo del mezzo o se l’incidente sia stato causato da un’infrazione.L’episodio ha scosso profondamente i residenti del quartiere, che da tempo segnalano problemi di sicurezza stradale, eccessiva velocità e scarsa attenzione da parte di alcuni conducenti. Sul posto, dopo l’incidente, si sono radunate diverse persone, richiedendo maggiori controlli per prevenire ulteriori tragedie sfiorate.