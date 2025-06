Bari lancia “Strade Vive”: 1 milione di euro per rilanciare il commercio di prossimità e valorizzare le aree urbane

BARI – È stato presentato questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città, l’avviso pubblico promosso dalnell’ambito del programma, con l’obiettivo di rilanciare l’economia di prossimità e promuovere la rigenerazione condivisa delle aree commerciali urbane.

Con un budget di 1 milione di euro, il bando mira a sostenere progetti sperimentali proposti da gruppi di commercianti che vogliano migliorare l’attrattività, la vivibilità e la qualità delle strade cittadine, attraverso azioni coordinate e innovative.

A illustrare l’iniziativa, l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, insieme al presidente e al componente della commissione consiliare competente, Nicola Loprieno e Antonello Delle Fontane, e alla dirigente comunale Marisa Lupelli, responsabile del procedimento.

“Con Strade Vive vogliamo stimolare una nuova stagione di protagonismo tra gli esercenti – ha dichiarato Petruzzelli – non solo sostenendo economicamente le imprese, ma incentivando una cultura della collaborazione e della cura condivisa dello spazio urbano. È la naturale evoluzione di quanto avviato negli anni scorsi con d_Bari: adesso chiediamo ai commercianti di fare un passo in più, unendosi per costruire comunità vive e attrattive”.