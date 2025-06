Bari, nuove misure per il potenziamento della raccolta rifiuti: porta a porta per le attività commerciali, multe e chiusure per i trasgressori

BARI - La giunta comunale di Bari ha approvato un pacchetto di interventi mirati a rafforzare e rendere più efficiente il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, in vista dell’aumento dei flussi turistici durante i mesi estivi. Tra le novità principali: l’avvio della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche nelle zone centrali della città, un aumento dei ritiri di carta, cartone e indumenti e un inasprimento delle sanzioni per le attività che non rispettano le regole.

Leccese: “Non possiamo più permetterci di sbagliare”

“Le emergenze si affrontano con interventi decisi – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese – ma nessun miglioramento sarà possibile senza la collaborazione di tutti. Vogliamo liberare i cassonetti stradali dai rifiuti delle attività commerciali e migliorare il decoro urbano. E per chi continuerà a infrangere le regole, oltre alla multa scatterà anche la chiusura dell’attività”.

Porta a porta per le attività: si parte da 250 locali

Grazie a 1,5 milioni di euro provenienti dall’imposta di soggiorno, parte la sperimentazione del servizio porta a porta per 250 esercizi commerciali nella zona Umbertina e su corso Vittorio Emanuele. I rifiuti saranno raccolti direttamente da AMIU, ogni giorno, in diverse frazioni: dall’organico alla plastica, dal vetro al cartone. Ogni attività sarà dotata di contenitori tracciabili (RFID), utili anche per introdurre in futuro la tariffazione puntuale.

Le frequenze di ritiro previste nella “alta stagione”:

Organico e imballaggi compostabili: 7 giorni su 7 (con passaggi aggiuntivi nel weekend)

Cartone da imballaggio: 6/7

Plastica, acciaio e alluminio: 7/7

Vetro: 7/7

Carta e cartoncino: 1/7

Indifferenziato: 2/7

I rifiuti dovranno essere esposti tra le ore 21 e le 3 del giorno precedente alla raccolta.

Più raccolta anche nei cassonetti stradali

Dal 1° luglio saranno intensificati anche i ritiri nei quartieri con raccolta stradale:

A Picone, Carrassi, Poggiofranco e San Pasquale: la raccolta di carta e cartone passa da 3 a 6 giorni a settimana

A Japigia: da 2 a 4 giorni a settimana

Saranno attivate 10 squadre dedicate esclusivamente al riassetto delle postazioni stradali per migliorare il decoro urbano, in un programma sperimentale attivo fino al 31 dicembre 2025.

Indumenti usati: ritiro ogni settimana

Anche la raccolta degli indumenti nei cassonetti dedicati verrà potenziata: i ritiri passeranno da uno ogni 15 giorni a uno ogni 7, con possibilità di adeguare ulteriormente la frequenza in base alle necessità.

Controlli intensificati e ordinanza “chiusura” per i trasgressori

L’amministrazione è pronta a varare un’ordinanza per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. Le attività che continueranno a conferire in modo scorretto rischiano non solo multe, ma anche la sospensione dell’attività commerciale. “Ogni infrazione comporterà un aumento dei giorni di chiusura. È finito il tempo della tolleranza”, ha avvertito il sindaco.