ApuliArt avvia i laboratori inclusivi: una possibilità per esprimersi liberamente

BARI - Giovedì 26 giugno, alle 19, al Palamartino di Bari si terrà l’evento “Laboratori urbani musicali artistici inclusivi”, promosso dall’associazione ApuliArt in collaborazione con Vita Insieme, durante il quale si potranno vivere esperienze artistiche e musicali aperte a tutte e tutti, senza alcuna distinzione di abilità.Il progetto nasce dalla convinzione che l’espressione creativa possa abbattere barriere e favorire relazioni autentiche. Attraverso tre laboratori pensati per essere pienamente accessibili, ApuliArt intende creare un ambiente accogliente, stimolante e coinvolgente.Saranno 3 i laboratori proposti durante l’appuntamento, che si svolgeranno in piccoli gruppi per favorire la partecipazione attiva, utilizzando strumenti artistici e musicali accessibili. Saranno presenti esperti di arte, musica e inclusione sociale. L’obiettivo è promuovere benessere psicologico, socializzazione, creatività e soprattutto, favorire l’inclusione.“Laboratorio Artistico e Musica Sensoriale”: Un viaggio tra colore e vibrazione, dove l’arte si fonde con la musica. I partecipanti, inclusi ragazzi e ragazze con disabilità visive e cognitive, creeranno opere d’arte con materiali di riciclo, stimolati da brani evocativi. L’esposizione finale sarà guidata da Antonella Conte, volontaria dell'associazione Vita Insieme.“Ritmo in Movimento”: Il ritmo come linguaggio universale che unisce e coinvolge. I partecipanti si cimenteranno con strumenti musicali, oggetti quotidiani e attività motorie adattate, culminando in una dimostrazione di yoga inclusivo guidata da Alessia Nocera, insegnante di Hatha e Vinyasa yoga.“Playlist del Cuore”: Ogni brano racconta una storia. Ciascun partecipante condividerà tre canzoni significative, dando vita a una playlist collettiva che celebra emozioni, ricordi e identità personali. Un vero ritratto sonoro della diversità emotiva.“Siamo molto felici e orgogliosi per essere riusciti a organizzare questa speciale iniziativa – ha commentato Marco Iacobone dell’Apulia Art -. L’arte e la musica diventano ponti di connessione e strumenti di inclusione sociale in questa occasione in cui tutti potranno esprimersi liberamente. Sarà un’occasione per riscoprire il valore della diversità e sentirsi parte attiva di una comunità solidale”.L’evento sarà presentato dalla docente Terry Cassano.: 329656024119.00