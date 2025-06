Bari, Primavera da record: la città conquista i turisti, oltre 100mila arrivi a maggio

BARI - Un crescendo irresistibile, e il meglio deve ancora venire. Bari si conferma regina del turismo del Sud Italia, con numeri che sorprendono persino gli operatori del settore. I dati del mese di maggio sono «esplosivi»:, con circain città. Numeri da capitale europea del turismo.

La stagione primaverile, già ribattezzata "Benedetta Primavera" da chi opera nel comparto turistico, ha mantenuto le promesse: Bari è salita ai vertici delle classifiche nazionali tra le mete più desiderate, superando in alcune giornate città storicamente molto più frequentate.

L'effetto è cominciato a Pasqua, con la Settimana Santa che ha dato il via a un flusso continuo e crescente di visitatori italiani e stranieri. Da allora, la città non ha più rallentato. Il centro storico, il lungomare, i musei, le spiagge, le chiese e le nuove aree pedonali sono diventati tappe imprescindibili per migliaia di turisti ogni giorno.

Bari, dunque, continua la sua trasformazione in destinazione di primo piano, non solo per le bellezze artistiche e architettoniche, ma anche per l’atmosfera vivace, l’ottima cucina, l’accoglienza e gli eventi culturali che si susseguono senza sosta. Tutto lascia presagire che l’estate 2025 sarà ancora più intensa, con prenotazioni già in crescita per giugno e luglio.

Il «top» — come dicono gli operatori — deve ancora arrivare. Ma per molti, Bari è già oggi il paradiso dei turisti.