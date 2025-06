Basket, Virtus Bologna Campione d’Italia: travolta Brescia 96-74, è il 17° scudetto

Virtus Segafredo Bologna fb

FRANCESCO LOIACONOLa Virtus Bologna è di nuovo sul tetto d’Italia. Con una prestazione dominante al PalaLeonessa, la squadra emiliana ha travolto la Germani Brescia 96-74 in Gara 3 della finale scudetto dei Playoff di Serie A1, chiudendo la serie sul 3-0 e conquistando così ildella sua gloriosa storia.

Un successo mai in discussione, costruito fin dalle prime battute e consolidato con autorevolezza in ogni quarto. Per la Virtus è il ritorno al titolo dopo tre anni, l’ultimo risaliva infatti alla stagione 2020-2021.

La partita: Virtus dominante fin dal primo quarto

I bianconeri partono fortissimo: la tripla di Taylor fissa il punteggio sul 21-13 e con Morgan la Virtus allunga sul 28-15 già alla fine del primo quarto. Nel secondo periodo è Shengelia, autentico trascinatore della serata, a firmare il 34-18, mentre un punto di Akele suggella un parziale di 50-28 all’intervallo, con Brescia già alle corde.

Nel terzo quarto i lombardi provano a reagire, ma i bolognesi non mollano la presa. Diouf firma il 67-48 e Zizic chiude il periodo con il punteggio di 76-51, mettendo in ghiaccio la gara. Nell’ultimo quarto la Virtus gioca in pieno controllo: ancora Taylor, stavolta per il 94-68, e infine Shengelia chiude i giochi sul 96-74.

I protagonisti

MVP indiscusso della serata Toko Shengelia, autore di 31 punti, seguito da Taylor con 19. Per Brescia, inutili i 24 punti di Burnell e i 17 di Bilan, troppo soli contro la compattezza del gruppo bolognese.

Festa Virtus: tricolore numero 17

Con questo trionfo, la Virtus Bologna chiude i Playoff con un netto 3-0 e si conferma una delle realtà più solide del basket italiano. Per la società felsinea si tratta del 17° scudetto, a coronamento di una stagione giocata da protagonista anche in Europa.

Un successo che riporta entusiasmo nella Bologna bianconera e segna la fine di un digiuno che durava dal campionato 2020-2021. La Virtus è tornata. E lo ha fatto con autorità.