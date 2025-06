Bari, attimi di tensione in stazione: passeggero aggredisce addetto alla sicurezza, ferito il capotreno da spray urticante

BARI - Paura e confusione nella serata di ieri alla stazione centrale di, dove intorno allesi è verificato un episodio di tensione a bordo del treno regionale diretto adelle

Secondo quanto ricostruito, un cittadino extracomunitario, diretto verso il binario 7, è stato fermato da un addetto alla sicurezza non armata della ditta FS Security, che lo ha invitato a mostrare il titolo di viaggio. L’uomo si sarebbe rifiutato e sarebbe salito ugualmente sul treno, reagendo con uno schiaffo al dipendente che tentava di far rispettare le procedure.

Nel tentativo di difendersi, l’addetto ha estratto lo spray urticante in dotazione, ma nel concitato intervento ha colpito accidentalmente il capotreno, accorso per verificare la situazione. Il ferroviere ha riportato irritazioni agli occhi ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118, intervenuta sul posto insieme agli agenti della Polfer.

A causa dell’incidente, il treno è partito in ritardo con un nuovo capotreno sostitutivo, mentre l’aggressore è stato fermato per accertamenti. Non sono stati al momento comunicati ulteriori provvedimenti a suo carico.