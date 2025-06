Tennis, ATP 500 Halle: Sonego e Cobolli volano agli ottavi. Avanzano anche Rublev, Shapovalov e Auger-Aliassime

Buone notizie per il tennis azzurro dal torneo ATP 500 sull’erba di. Nei sedicesimi di finale,si è imposto nettamente sul tedescocon il punteggio di, conquistando l’accesso agli. Una prestazione solida e autoritaria per l’azzurro, che ha dominato il match con grande efficacia al servizio e nei colpi da fondo campo.

Grande battaglia e vittoria in rimonta per Flavio Cobolli, che ha sconfitto il giovane brasiliano Joao Fonseca in tre set combattutissimi: 5-7 7-6 7-6 il risultato finale in favore dell’italiano, che continua il suo ottimo momento di forma.

Tra i big, il russo Andrej Rublev ha superato con sicurezza l’austriaco Sebastian Ofner per 6-3 6-4, mentre il canadese Denis Shapovalov ha avuto la meglio sul francese Ugo Humbert in un match equilibrato chiuso al tie-break del terzo set: 6-4 4-6 7-6.

Successo anche per l’altro canadese, Felix Auger-Aliassime, che ha battuto il serbo Laslo Djere con il punteggio di 6-3 6-7 6-1, mostrando solidità mentale dopo il secondo set perso al tie-break.

Vittorie in tre set anche per il ceco Tomas Machac, che ha eliminato l’olandese Jesper De Jong (7-5 3-6 6-3), e per lo statunitense Alex Michelsen, bravo a ribaltare l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 2-6 7-5 6-4.

Infine, affermazione agevole per l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che ha superato lo spagnolo Pedro Martinez in due set: 6-1 6-3.

Il torneo tedesco si conferma spettacolare e molto competitivo: negli ottavi di finale attesi nuovi scontri di grande interesse sull’erba di Halle.