Bezos e Sanchez sposi a Venezia: nozze da sogno tra lusso, vip e proteste

VENEZIA – Nella cornice incantata della laguna veneziana, oggi si celebra il matrimonio dell’anno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono detti “sì” sull’isola di San Giorgio Maggiore, al culmine di una settimana di festeggiamenti blindati e sfarzosi che hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo.La cerimonia principale si è tenuta tra i chiostri dell’isola, completamente chiusa al pubblico e sorvegliata da un’imponente macchina della sicurezza. Attesissimo il grande spettacolo pirotecnico in laguna, previsto in serata, che concluderà l’evento.Oltre 200 invitati vip arrivati via yacht e jet privatiTra gli oltre 200 ospiti selezionatissimi spiccano nomi del calibro di Kim Kardashian, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Tom Brady e la regina Rania di Giordania. I mega yacht “Arience” e “Kisnet”, ormeggiati nei pressi di San Marco, sono diventati simboli visibili della sfarzosità dell’evento.Le location toccate dalla coppia e dagli invitati nei giorni precedenti comprendono alcuni dei luoghi più esclusivi di Venezia, come l’Aman Venice, il Gritti Palace e l’Arsenale, tutti sottoposti a rigide misure di sicurezza. Interi canali sono stati pattugliati e alcune zone del centro storico rese inaccessibili.Proteste e critiche: Extinction Rebellion in piazzaParallelamente all’evento, non sono mancate le proteste. Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno inscenato una manifestazione in Piazza San Marco con lo slogan “No Bezos”, criticando l’impatto ambientale e simbolico di un matrimonio multimilionario in una città fragile come Venezia.Secondo le stime, il matrimonio è costato tra i 10 e i 30 milioni di euro, una cifra che rappresenta meno dello 0,013% del patrimonio personale di Bezos, oggi valutato in circa 230 miliardi di dollari. In segno di riconoscenza, Bezos ha donato 3 milioni di euro alla città di Venezia, destinati – secondo quanto riportato – a progetti culturali e ambientali.Venezia tra sogno e realtàL’evento ha riacceso il dibattito sul futuro della città lagunare, sospesa tra la sua vocazione turistica di lusso e le fragilità strutturali aggravate dai cambiamenti climatici e dall’overtourism.Il matrimonio Bezos-Sanchez è diventato così un microcosmo di contraddizioni: glamour, ricchezza, romanticismo da favola, ma anche proteste sociali, inquietudini ambientali e riflessioni su una città che cerca un equilibrio tra immagine e sostanza.Per ora, la giornata resta quella di una celebrazione spettacolare. Ma il giorno dopo, Venezia dovrà fare i conti con tutte le domande lasciate aperte da questo matrimonio da copertina.