Presentata la Seconda Edizione del “Premio Porta dei Leoni”: L’Eredità di Katia Valerio Grimaldi tra Solidarietà, Arte e Cultura

BARI - Sarà Margherita di Savoia, il prossimo 16 luglio 2025, a ospitare la seconda edizione del “Premio Porta dei Leoni”, il galà artistico-solidale promosso dalla Fondazione Katia Valerio, in memoria della straordinaria imprenditrice Katia Valerio Grimaldi. L’annuncio ufficiale dell’evento è avvenuto ieri nella suggestiva location sul mare che porta il nome della compianta fondatrice: La Porta dei Leoni.A illustrare i dettagli della serata sono stati Claudia Grimaldi, figlia di Katia e presidente della Fondazione, insieme al direttore artistico Gerardo Russo, che hanno presentato un programma ricco di emozioni, musica e testimonianze, nel segno di una donna che ha trasformato la sua visione imprenditoriale in un progetto di solidarietà.Un Premio che Celebra le Eccellenze Pugliesi Il Premio Porta dei Leoni, nato nel 2022, si propone di valorizzare personalità pugliesi che si sono distinte per talento, coraggio e impegno nel proprio ambito, contribuendo alla crescita culturale, economica e sociale del territorio. Quest’anno, i riconoscimenti saranno conferiti a quattro figure di spicco:• Silvana D’Agostino, Prefetto della provincia BAT, per il suo instancabile lavoro istituzionale;• Joseph Cardo, fotografo di fama internazionale, per la sua visione innovativa nel mondo della moda;• Maria Parente, CEO di Terra d’Oro, per la sua leadership imprenditoriale;• Mimmo Zingrillo, imprenditore, per il contributo dinamico all’economia locale.Un Tributo a Katia Valerio GrimaldiAl centro del Premio, il ricordo vivo di Katia Valerio Grimaldi, donna d’impresa, madre, moglie e nonna, che ha saputo trasformare le sfide della vita– compresa una dura battaglia contro la malattia – in energia costruttiva, lasciando un’impronta concreta nel tessuto sociale di Margherita di Savoia e oltre. Attraverso la sua attività e la creazione de La Porta dei Leoni, ha generato lavoro e bellezza, ma soprattutto ha coltivato un senso profondo di comunità e solidarietà, testimoniato anche dal suo continuo supporto all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma).La Musica incontra la Solidarietà: “Nero a metà Experience”Cuore pulsante della serata sarà il concerto-tributo “Nero a metà Experience”, un omaggio al grande Pino Daniele, artista amatissimo da Katia. A dieci anni dalla scomparsa del cantautore e nell’anno in cui avrebbe compiuto 70 anni, gli storici musicisti del suo ensemble – Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Agostino Marangolo, affiancati da Jerry Popolo, Carlo Fimiani, Emilia Zamuner e Greg Rega – faranno rivivere i brani più iconici, con particolare attenzione al capolavoro Nero a metà.L’Emozione delle Parole: Alessandro Preziosi sul PalcoAd arricchire l’atmosfera, un momento di teatro e riflessione con Alessandro Preziosi, che darà voce ai testi scritti da Alessandro Daniele, figlio del cantautore, in un reading d’autore intenso e coinvolgente. Un viaggio emotivo nella vita e nella musica di Pino Daniele, guidato dal talento e dalla profondità interpretativa di uno degli attori più amati del panorama italiano.Conduzione d’eccezione e finalità beneficaA condurre la serata sarà Dario Salvatori, critico musicale, giornalista e scrittore, con la sua inconfondibile capacità di narrazione e passione per la musica. L’intero evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia e dell’AIL.Tutto il ricavato sarà devoluto all’AIL, nel pieno rispetto dello spirito con cui la Fondazione Katia Valerio è nata: trasformare il dolore in speranza, e il ricordo in azione concreta.Un Appello alla ComunitàLa Fondazione invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata speciale che unisce memoria, impegno e arte. Un evento che non è solo un premio, ma un faro acceso su valori fondamentali come la solidarietà, la cultura e il senso di appartenenza alla propria terra.📍 INFO EVENTOLa Porta dei LeoniVia Barletta, km 40/480 - Margherita di Savoia (BT)📞 Tel: 0882 656639 | 333 4094891Fondazione Katia Valerio: la memoria si fa futuro.