Cambio di Comando alle Scuole dell’Aeronautica Militare a Bari–Palese: Emiliano presente alla cerimonia, “Un momento significativo per l’intera Regione Puglia”

BARI – Si è svolta questa mattina, presso il Quartier Generale CSAM/3ª Regione Aerea di Bari–Palese, la cerimonia ufficiale del Cambio di Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare – 3ª Regione Aerea, alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, delle massime autorità militari e istituzionali, e di numerosi rappresentanti del mondo politico e civile.Il comando è passato dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio al Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, pugliese originario di Giovinazzo, che rientra nella sua terra d’origine per guidare uno dei principali centri di formazione dell’Aeronautica Militare.Durante il suo intervento, il presidente Emiliano ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto e ha sottolineato l’importanza della presenza dell’Aeronautica in Puglia:“Esprimo la mia profonda gratitudine al Generale Frigerio per i tre anni di comando della Terza Regione Aerea e Comando Scuole. È stato un periodo di straordinaria importanza, durante il quale tanti ragazzi hanno avuto l’opportunità di formarsi e addestrarsi all’uso delle nuove tecnologie, in un contesto altamente qualificato.”Emiliano ha poi rivolto un caloroso benvenuto al nuovo comandante:“Rivolgo un caloroso benvenuto al Generale di Squadra Aerea Vestito, che oggi assume il comando della Terza Regione Aerea. È un pugliese, torna a casa per proseguire il lavoro di evoluzione tecnologica nella formazione della Forza Aerea.”Infine, il governatore ha ricordato lo storico legame tra Bari e l’Aeronautica:“È un momento significativo: da oltre 90 anni la Terza Regione Aerea è ospitata nella città di Bari, e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’intera Regione Puglia.”Alla cerimonia hanno preso parte il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, i deputati Davide Bellomo, Gianmauro Dell’Olio, Filippo Melchiorre e Paolo Russo, il sindaco di Bari Vito Leccese, il consigliere regionale Fabio Romito e il Presidente della Corte d’Appello di Bari Francesco Cassano.L’evento ha rappresentato non solo un momento solenne della vita militare, ma anche un’occasione per ribadire il ruolo strategico che le Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari–Palese ricoprono per l’intera nazione e, in particolare, per la Regione Puglia.