Canosa di Puglia, tragedia nella notte sulla Statale 93: muore una giovane donna

CANOSA DI PUGLIA – Una terribile tragedia si è consumata nella notte lungo la Strada Statale 93, nel territorio comunale di Canosa di Puglia, dove una ragazza ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.Secondo le prime ricostruzioni, la giovane era alla guida della sua automobile quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, che è poi finito in un canale ai margini della carreggiata. L’impatto è stato fatale: nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo e mettere in sicurezza l’area. I Carabinieri stanno ora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.