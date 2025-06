Capurso dà il benvenuto all’estate con “Capurso in Bici” e “Capurso in Corsa”

CAPURSO - Due ruote, due scarpe e tanta energia: a Capurso l’estate parte... di corsa! Sabato 14 e domenica 15 giugno il comune barese si prepara a vivere un intenso weekend all’insegna dello sport, dell’ambiente e della socialità con il ritorno di, due appuntamenti ormai simbolo della stagione estiva e molto amati dalla comunità.

Sabato 14 giugno: tutti in sella con “Capurso in Bici”

La terza edizione della pedalata ecologica prenderà il via sabato alle ore 17.30 da Piazza Matteotti (Villa Comunale), davanti alla sede della Biciteca. Il percorso, lungo circa 10 km, si snoderà per le vie del paese in un clima di festa e sicurezza, ed è aperto a tutti: bambini, famiglie e over 60. L’iscrizione è libera e gratuita.

Per l’occasione è stata realizzata una maglietta celebrativa ispirata al Giubileo, che simboleggia idealmente il legame tra la Reale Basilica della Madonna del Pozzo e la Basilica di San Pietro a Roma, come omaggio al recente pellegrinaggio in bici compiuto da un gruppo di cittadini capursesi.

Domenica 15 giugno: decima edizione di “Capurso in Corsa”

La domenica sarà dedicata alla corsa, con la decima edizione di “Capurso in Corsa”, organizzata da Bio Ambra New Age, e valida per il circuito Trofeo Terra di Bari. Sono attesi circa 1000 atleti, tra iscritti FIDAL e runner amatoriali, per un evento che si conferma tra i più partecipati della zona.

Partenza e arrivo si svolgeranno tra le 18:00 e le 20:00 nei pressi del Santuario della Madonna del Pozzo, cuore spirituale e simbolico della città. Il tracciato abbraccia i luoghi più suggestivi di Capurso: dalla Villa Comunale al Parco Pertini, passando per la Chiesa madre di San Giuseppe, Largo San Francesco da Paola, il Palazzo di Città e la campagna capursese.

Il sindaco Laricchia: «Un inno alla comunità»

«Anche quest’anno parteciperò con entusiasmo a entrambe le manifestazioni» – dichiara il sindaco Michele Laricchia – «Capurso in Bici e Capurso in Corsa parlano di salute, comunità e amore per il nostro paese. Ringrazio tutte le realtà coinvolte e i volontari che rendono possibile questo doppio appuntamento. Invito i cittadini a partecipare o anche solo ad affacciarsi per applaudire i protagonisti: sarà un bellissimo modo per dare il benvenuto all’estate, con il ritmo giusto!»

Due eventi, un unico spirito: fare rete, vivere il territorio e celebrare l’estate con il cuore aperto e i piedi (o le ruote) in movimento.