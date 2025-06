Chirurgia Digestiva: all'IRCCS De Bellis tornano le "Giornate Castellanesi" con un focus sulle tecniche a confronto

CASTELLANA GROTTE – L'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte ospiterà mercoledìla seconda edizione delle. L'evento, ormai consolidato come punto di riferimento per il dibattito scientifico e la formazione nell'ambito della chirurgia dell'apparato digerente, vedrà il dott. Leonardo Vincenti come presidente e il dott. Fernando Prete come presidente onorario.

L'iniziativa rappresenta un'occasione di rilievo per approfondire il ruolo cruciale del trattamento chirurgico nella gestione di numerose patologie oncologiche e funzionali del tratto gastroenterico. Sebbene sia auspicabile che in futuro le terapie farmacologiche possano offrire alternative efficaci, la chirurgia rimane, in molti casi, l'unica opzione realmente curativa. Gli ultimi anni hanno visto una profonda trasformazione dell'approccio chirurgico grazie all'innovazione tecnologica, che ha messo a disposizione strumenti e tecniche impensabili fino a pochi decenni fa. Alla tradizionale laparoscopia, da tempo riconosciuta come "gold standard" per molte patologie, si è affiancata la chirurgia robotica, ampliando ulteriormente le possibilità operative e i benefici per il paziente.

L'obiettivo principale della giornata è offrire ai partecipanti la possibilità di "entrare virtualmente" nelle sale operatorie, consentendo di valutare in prima persona e in tempo reale i vantaggi e i limiti delle diverse tecniche chirurgiche eseguite dai massimi esperti internazionali del settore. Il programma scientifico sarà ulteriormente arricchito dalla presenza del Prof. Francesco Ruotolo, tra i massimi esperti di anatomia chirurgica, che offrirà il proprio prezioso contributo didattico e scientifico.

L'iniziativa gode del patrocinio di importanti enti e istituzioni, tra cui la Società Italiana di Chirurgia Oncologica, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e il Comune di Castellana Grotte. L'appuntamento è accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina) e assegnerà crediti formativi ai partecipanti, confermando il suo valore in termini di aggiornamento professionale e crescita scientifica.