Circolo della Vela Bari, Nicola Di Pilla conquista l’argento agli Europei Optimist 2025 in Turchia

Inizia con il vento in poppa la stagione agonistica del, che raccoglie i primi, straordinari frutti dalle trasferte dei suoi atleti impegnati in Italia e all’estero. Il giovaneha conquistato la, disputato nelle acque turche di, regalando un risultato di prestigio a tutto il movimento velico italiano.

Grazie a due eccezionali primi posti nelle ultime prove, Di Pilla ha scalato la classifica fino a chiudere al secondo posto assoluto, a soli due punti dal turco Cengiz Eren Güvenç, vincitore del titolo continentale. Terzo posto per il greco Agis Christos Angelopoulos.

L’Europeo, organizzato dall’Arkas Çeşme Sailing Club, è uno degli appuntamenti giovanili più rilevanti a livello internazionale: quest’anno ha visto la partecipazione di 258 atleti provenienti da 43 nazioni, confermando l’altissimo livello tecnico e la forte competitività della manifestazione.

A guidare la rappresentativa italiana, il tecnico nazionale Marcello Meringolo, che ha affiancato Di Pilla e i suoi compagni di squadra lungo tutto il percorso.

Grande la soddisfazione espressa dal Circolo della Vela Bari, che attraverso il vicepresidente nautico Roberto Ranito ha commentato:

“Un grande successo da condividere con Beppe Palumbo, istruttore responsabile della classe Optimist, e i suoi stretti collaboratori Alfonso Palumbo e Gianluca Capezzuto, ottimamente coordinati dal direttore nautico Giulio Pettini. Questo risultato si inserisce nel solco delle numerose vittorie che il nostro circolo ha collezionato negli ultimi anni, segno di una scuola di vela solida, appassionata e competitiva”.

Il podio europeo di Di Pilla non è solo motivo di orgoglio per il circolo barese, ma rappresenta anche un importante segnale per tutta la vela giovanile italiana: la nuova generazione è pronta a brillare anche sui campi di regata più esigenti d’Europa.