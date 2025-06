Sicurezza in spiaggia: consegnato oggi il manuale di buone pratiche a 400 bambini di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA – Margherita di Savoia (Bt) a tutta sicurezza. A 400 bambini della scuola primaria è stato consegnato questa mattina un manuale di buone pratiche per stare in spiaggia e al mare in sicurezza. L’iniziativa si chiama “Per evitare un mare di guai”, è stata organizzata da Asba, in collaborazione con Comune, istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII-G. Pascoli”, FIN Federnuoto della Puglia e “Lifeguard”, la compagnia che organizza il Servizio di salvamento collettivo in paese. MARGHERITA DI SAVOIA – Margherita di Savoia (Bt) a tutta sicurezza. A 400 bambini della scuola primaria è stato consegnato questa mattina un manuale di buone pratiche per stare in spiaggia e al mare in sicurezza. L’iniziativa si chiama “Per evitare un mare di guai”, è stata organizzata da Asba, in collaborazione con Comune, istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII-G. Pascoli”, FIN Federnuoto della Puglia e “Lifeguard”, la compagnia che organizza il Servizio di salvamento collettivo in paese.





Il documentato è stato consegnato alla presenza di Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia, Antonio Capacchione presidente di Asba e del Sib Sindacato Italiano Balneari, Antonino Indelicato Comandante della Capitaneria di porto di Barletta, Margherita Di Pumpo dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII-G. Pascoli”, Lorenc Falequi referente regionale della Federnuoto CONI e Cristian Di Santo presidente della Compagnia del mare.





Le regole di sicurezza per i più piccoli riportate nel documento sono di vario tipo: “Se non sai nuotare, non andare in acque più alte dell’ombelico”; “Il bagno si fa minimo in due” perché un compagno può chiamare aiuto in caso di bisogno; “Rispetto della bandiera verde, arancione e rossa”; “Per fare il bagno devono passare tre ore dall’ultimo pasto” in modo da evitare rischi di congestione; “Se ci si perde occorre andare dal bagnino più vicino”; “È vietato salire sulle scogliere” perché sono scivolose e ci può far male; “Se si è accaldati, occorre entrare in acqua gradualmente ed evitare tuffi improvvisi” perché il cambio brusco di temperatura può causare malori; “Sotto il sole bisogna mettere la crema solare e il cappellino”: è molto importante proteggere pelle e testa da caldo e raggi UV.





««La sicurezza è una priorità assoluta per i balneari del nostro paese - spiega Antonio Capacchione, presidente di Asba (Associazione degli stabilimenti balneari di Margherita di Savoia) che rappresenta 57 stabilimenti balneari del comune salinaro –. Riteniamo che occorra partire proprio dai più piccoli a sensibilizzare ed educare verso il corretto modo di vivere questi luoghi di svago e vacanza. Per questo abbiamo deciso di consegnare ai bambini un manuale di buone pratiche per vivere al meglio spiaggia e mare».





«Il rispetto dell’ambiente, che è la prima risorsa su cui si fonda il turismo a Margherita di Savoia, parte da una serie di comportamenti corretti che è bene seguire sin dall’infanzia – commenta Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia -. Ma seguire comportamenti corretti significa anche osservare le necessarie precauzioni per vivere il periodo delle vacanze in sicurezza: dobbiamo educare i nostri bambini a queste pratiche virtuose per il loro bene e la scuola è per definizione il luogo dove i bambini vengono educati, informati, istruiti ed introdotti al rispetto delle regole. Per questo motivo la nostra amministrazione comunale sostiene con convinzione il decalogo per la sicurezza in spiaggia e coglie l’occasione, con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico, per rivolgere a tutti un affettuoso augurio di buone vacanze».





«Bimbi e mare, un connubio perfetto in una cornice d’eccezione come questa di Margherita di Savoia - Margherita Di Pumpo, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII-G. Pascoli” -. Mare come sinonimo di relax e divertimento. Mare come emblema delle vacanze. Mare come strumento di autocorrezione e opportunità educativa. È questo il senso che la scuola “Giovanni XXIII - Pascoli” vuole dare con la manifestazione di oggi. Perché il senso di responsabilità sia sempre presupposto al gioco. Perché la capacità di prevenire il pericolo sia sempre la strategia migliore per affrontarlo. Ecco il senso da dare a questa giornata»