Cisternino si accende di gusto: torna “Borgo diVino in Tour” dal 4 al 6 luglio

CISTERNINO (BR) – Vino, sapori autentici e note dal vivo tornano protagonisti a Cisternino, dal 4 al 6 luglio, con la decima tappa di Borgo diVino in Tour, la rassegna enogastronomica itinerante che attraversa l’Italia per celebrare le eccellenze vitivinicole nei Borghi più belli d’Italia. Un evento diffuso nel centro storico della città, tra Via San Quirico, Via Manzoni, Corso Umberto e Piazza Marconi, aperto a tutti, wine lovers, turisti e curiosi, dalle 18:00 alle 24:00.

Vino protagonista nel cuore della Valle d’Itria

Il tour, giunto alla quinta edizione, fa tappa per il secondo anno a Cisternino, decima delle 22 destinazioni in calendario per il 2025, di cui 20 italiane e 2 internazionali: San Marino e Le Castellet, in Francia.

Nel borgo pugliese, sarà possibile degustare una vasta selezione di vini provenienti non solo dalla Puglia, ma anche da altre regioni italiane come Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio, Basilicata e Abruzzo, per un totale di oltre 1.000 etichette.

Le degustazioni sono accessibili tramite l’acquisto di un voucher da €18, che include 8 assaggi e un kit con sacchetta e calice, acquistabile sia online (borgodivino.it/cisternino) che sul posto.

Cibo e musica per un’esperienza multisensoriale

Accanto al vino, uno spazio gastronomico offrirà piatti tipici locali come orecchiette alla contadina, bombette, panzerotti, fave e cicoria in crosta di pane, taglieri di salumi e formaggi, fritture tradizionali e altre specialità.

Le serate saranno animate da concerti e musica dal vivo:

Il pianista Augusto Semeraro si esibirà venerdì e sabato

Il DJ Ivan Tù animerà la notte di sabato dalle 22:00

La band I Contrabbandisti, con il loro swing italiano e internazionale, chiuderà la rassegna domenica.

Le istituzioni a sostegno del territorio

L’evento è promosso da “I Borghi più belli d’Italia” e organizzato da Valica S.p.A., con il sostegno della Camera di Commercio Brindisi – Taranto.

«Sostenere la tappa di Cisternino significa valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche e sostenere le imprese locali – sottolinea Vincenzo Cesareo, Presidente della Camera di Commercio –. Con il claim “Brindisi e Taranto: un sorso di storia”, invitiamo cittadini e turisti a scoprire, calice dopo calice, un territorio ricco di autenticità».

Per Roberto Pinto, Vice Sindaco di Cisternino:

«Borgo diVino è un’opportunità concreta per i nostri produttori di confrontarsi con le migliori etichette italiane e promuovere la vocazione vitivinicola della Valle d’Itria, in particolare le uve a bacca bianca».

Un evento sempre più internazionale

«L’edizione 2025 varca i confini nazionali, con due tappe estere – spiega Luca Cotichini, COO di Valica –. Puntiamo a superare le 70.000 presenze offrendo un viaggio tra vino, borghi e cultura. Borgo diVino non è solo un evento, ma un progetto di promozione territoriale che crea valore per produttori e comunità».

Dello stesso parere Fiorello Primi, presidente de “I Borghi più belli d’Italia”:

«L’ingresso di borghi internazionali e la collaborazione con la Federazione “Les Plus Beaux Villages de la Terre” aprono nuove prospettive per una manifestazione sempre più europea, dove il buon vivere si sposa con il buon bere e il buon mangiare».

📍 Info e contatti:

🌐 www.borgodivino.it

📧 info@borgodivino.it

📱 WhatsApp: 349 597 1079