A Taranto torna “Un libro in terrazza”

Tra gli ospiti Carrieri, Galetta, Lepore e Trevisani

TARANTO – Le parole tornano ad affacciarsi sul mare con la rassegna “Un libro in terrazza”, che dal 3 al 29 luglio porta nel cuore della città vecchia quattro incontri al tramonto, alle ore 20, sullo splendido belvedere del Duomo di San Cataldo, organizzati dall’associazione Symbolum ETS insieme al Presìdio del libro Rosa Pristina.

Quattro serate a ingresso libero per conoscere da vicino quattro voci della letteratura pugliese contemporanea, in un dialogo tra identità, memoria e attualità. Dai giovani autori premiati dalla critica ai nomi affermati della narrativa e della poesia, la rassegna propone uno sguardo profondo sulla scrittura nata o cresciuta in Puglia.

Gli autori protagonisti

Si parte il 3 luglio con Elvio Carrieri, autore barese selezionato nella dozzina del Premio Strega 2025 con il romanzo d’esordio Poveri a noi (Ventanas): un testo vibrante che affronta il bullismo e l’esclusione sociale con una lingua originale, tra dialetto e sperimentazione. A dialogare con l’autore sarà Miriam Putignano, coordinatrice del Presìdio del libro.

Il 10 luglio, spazio alla poesia con Silvano Trevisani, giornalista e scrittore tarantino, che presenta La ballata di Alda e Michele (Giuliano Ladolfi Editore), omaggio in versi all’amore tra Alda Merini e Michele Pierri, consumatosi proprio a Taranto. L’incontro sarà introdotto da don Emanuele Ferro, parroco di San Cataldo.

Il 24 luglio sarà la volta di Antonio Galetta, autore brindisino vincitore del Premio Campiello Opera Prima con Pietà (Einaudi): un racconto corale in prima persona plurale, ambientato in un paese del Sud in fermento per le elezioni locali. Anche questo incontro sarà condotto da Miriam Putignano, con l’accompagnamento del Book Corner della Libreria Dickens.

Gran finale il 29 luglio con Giorgia Lepore, già nota al grande pubblico per la serie noir dell’ispettore Gerri Esposito, tornato nelle librerie con Forse è così che si diventa uomini (Edizioni E/O) e recentemente approdato in TV su Rai 1 con l’interpretazione dell’attore tarantino Giulio Beranek, diretto da Giuseppe Bonito.

Cultura al tramonto nella città dei due mari

“Un libro in terrazza” non è solo una rassegna letteraria, ma anche un gesto di cura verso il paesaggio urbano e la comunità, capace di valorizzare luoghi simbolici come il Duomo di San Cataldo e di offrire nuove occasioni di dialogo tra cittadini e scrittori, in un contesto suggestivo e raccolto.

📍 Tutti gli incontri si svolgono alle ore 20.00. L’ingresso è libero ma i posti sono limitati.

📞 Prenotazioni: 328.9268385

📧 Email: symbolumets@gmail.com