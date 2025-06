Milano, pericolo a CityLife: si inclina l’insegna Generali sul grattacielo. Area isolata e metro Tre Torri chiusa

Allarme a CityLife questa mattina per una delle due imponenti insegnecollocate sul grattacielo progettato da Zaha Hadid:, facendo temere un possibile distacco. Immediato l’intervento dei, giunti con, che hanno isolato l’area sottostante e avviato le

Il grattacielo, simbolo del nuovo skyline milanese, è alto 192 metri e conta 44 piani. Per precauzione, l’accesso all’edificio è stato vietato al personale, e la fermata della metropolitana Tre Torri è stata chiusa. Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità pedonale e nella sicurezza della zona.

Insegna pericolante, ma "ancorata": primi accertamenti tecnici

Secondo quanto appreso da fonti tecniche citate dall’Adnkronos, “anche se dovesse crollare interamente, l’insegna rimarrebbe ancorata al perimetro del terrazzo”, escludendo al momento il rischio di una caduta verticale. Tuttavia, si tratta di prime valutazioni: per motivi di sicurezza, l’area resta interdetta al pubblico.

I tecnici, in collaborazione con i Vigili del fuoco, stanno ora lavorando sia per mettere in sicurezza l’insegna che per individuare con precisione le cause del cedimento. Al momento non si segnalano feriti e l’intervento è ancora in corso.

L’insegna inclinata è ben visibile anche a distanza, aumentando la preoccupazione tra residenti e passanti. Le operazioni di monitoraggio continueranno nelle prossime ore.