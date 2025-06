Columbia lancia la nuova collezione ''Cool Hike''

Con l’arrivo delle alte temperature e il desiderio di esplorare la natura, Columbia lancia Cool Hike, la nuova collezione pensata per affrontare le giornate più calde sui sentieri.

Progettata per offrire massimo comfort anche nelle condizioni climatiche più estreme, questa linea abbina tecnologie avanzate di raffreddamento e protezione solare a un design moderno e funzionale, assicurando libertà di movimento e una sensazione di freschezza costante.

Ogni capo è studiato per mantenere la pelle asciutta, protetta e termoregolata, grazie a due innovazioni chiave:

Omni-Shade™ Sun Deflector: riflette i raggi solari, riduce l’accumulo di calore e protegge efficacemente da UVA e UVB, contribuendo a mantenere il corpo asciutto.

Omni-Freeze™ Zero Ice: attivata dal sudore e dal contatto con la pelle, crea un effetto refrigerante immediato, ideale nei climi umidi e afosi.

Cool Hike è pensata per chi vive l’outdoor con passione, anche in un contesto climatico in evoluzione. Un connubio di performance, protezione e stile, per vivere l’estate all’aria aperta senza compromessi.

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Per saperne di più, visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo: www.columbiasportswear.it