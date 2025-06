"La presenza in pratica" è il nuovo libro di Sofia Riccaboni

365 giorni per rallentare, ascoltare e accogliere il presente. Questo è il cuore di La presenza in pratica, il nuovo libro di Sofia Riccaboni, un invito gentile a vivere ogni attimo come un miracolo.

In un mondo che corre veloce, dove il tempo sembra sempre sfuggirci di mano, Sofia Riccaboni propone un percorso quotidiano di risveglio interiore e semplicità. Una guida ispirazionale che accompagna il lettore attraverso un anno di pratica consapevole, con parole che nutrono l’anima e strumenti concreti per ritrovare equilibrio, autenticità e gratitudine.

Il libro è pensato per essere sfogliato ogni giorno, un passo alla volta, offrendo spunti di riflessione, piccoli esercizi e frasi che aiutano a fermarsi, ascoltare e riconnettersi con ciò che conta davvero.

Con uno stile intimo, essenziale e profondamente umano, La presenza in pratica non è solo una raccolta di pensieri, ma un’esperienza da vivere nel quotidiano: uno spazio per respirare, osservare e coltivare una relazione più amorevole con se stessi e con il mondo.

"Non c’è futuro da inseguire né passato da correggere. C’è solo questo momento, e contiene già tutto."

Il volume arriva a un anno di distanza da Teen Zen – Mindfulness per genitori e teenagers, la guida pubblicata da Riccaboni nel 2024 e rivolta a famiglie e adolescenti che desiderano costruire un dialogo più consapevole. Se con Teen Zen l’autrice affrontava il tema della mindfulness in relazione alle sfide educative, con La presenza in pratica amplia lo sguardo verso una pratica quotidiana, accessibile a tutti, che mette al centro il potere trasformativo del momento presente.

Sofia Riccaboni è autrice, editor e facilitatrice in percorsi di consapevolezza. Con un background nel mondo editoriale e una solida esperienza nella comunicazione, da anni unisce la scrittura a pratiche di mindfulness, meditazione e crescita personale. Nel suo lavoro si dedica alla creazione di contenuti che ispirano presenza, ascolto e trasformazione, attraverso testi, podcast e laboratori esperienziali.