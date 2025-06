Congedo (FdI): “Onoriamo i Carabinieri, baluardo di sicurezza e legalità”

“Onoriamo l’Arma dei Carabinieri che oggi celebra 211 anni di storia al servizio della Nazione. Rendiamo omaggio alle donne e agli uomini in divisa, ai quali siamo grati per il coraggio, lo spirito di abnegazione e la passione con cui ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità”.

Con queste parole il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, componente della Commissione Antimafia, ha voluto esprimere il suo omaggio all’Arma dei Carabinieri, in occasione dell'anniversario della fondazione.

“Rivolgo un pensiero particolare – aggiunge Congedo – ai Caduti, che hanno sacrificato la vita per difendere ideali di giustizia e amore per la Patria. La loro memoria deve continuare a ispirare le istituzioni e i cittadini. Il lavoro instancabile e spesso silenzioso dei Carabinieri rappresenta un pilastro fondamentale per la tenuta democratica del nostro Paese”.

Nel giorno in cui si celebrano 211 anni dalla nascita dell’Arma, istituita il 13 luglio 1814, le parole del parlamentare sottolineano l’importanza del ruolo che i Carabinieri continuano a svolgere, in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e nella difesa dei più deboli.