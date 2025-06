Rutigliano: il 7 e 8 giugno torna la Fiera del Fischietto. Edizione Speciale

Nel cuore della Puglia, Rutigliano si prepara ad accendere nuovamente i riflettori sulla sua tradizione più iconica: il fischietto in terracotta. Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 il borgo ospita la Fiera del Fischietto – Edizione Speciale, un evento che torna dopo la storica manifestazione di gennaio legata a Sant’Antonio Abate, per celebrare con rinnovato entusiasmo l’artigianato, la cultura popolare e il patrimonio gastronomico del territorio.

Due giorni intensi e ricchi di appuntamenti, a partire dalla mattinata di sabato, quando il centro storico si trasformerà in una grande area fieristica. Oltre ai tradizionali stand artigianali e gastronomici, il programma propone un ricco calendario culturale: visite tematiche presso il Museo Civico Archeologico, l’evento “Rami Fischianti” a Palazzo Moccia, e tour guidati a cura di Pro Loco Rutigliano, Archeoclub e APS LUP. I visitatori potranno scoprire, su prenotazione, il Museo del Fischietto in Terracotta, il Museo a Cielo Aperto “Galloforie”, il Mu.Di.A.S. e la storica Torre Normanna.

A chiudere la serata di sabato sarà il concerto in piazza XX Settembre, alle 21.00, del celebre gruppo musicale Dirotta su Cuba, per un’esplosione di funk e soul.

Domenica 8 giugno si apre con lo sport e le attività per famiglie: una ciclo-passeggiata nelle strade rurali a cura dell’ASD Sali in Sella, e una gimkana per bambini organizzata da Grifoni Bikers Academy. Anche nella seconda giornata, non mancheranno visite guidate, mostre e momenti musicali. Gran finale in piazza con L’Orchestra Mancina, che animerà il pubblico con il suo sound travolgente.

«La Fiera del Fischietto è un grande momento di comunità – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Valenzano – un’opportunità per ritrovarsi intorno a uno dei simboli più autentici della nostra identità culturale.»

L’evento coinvolge l’intera città grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori locali. «L’artigianato – ha aggiunto Milena Palumbo, assessore alla Cultura e al Turismo – è un patrimonio immateriale che attira viaggiatori in cerca di autenticità». Un’occasione anche per promuovere l’economia locale, come sottolineato dall’assessore alle Attività Produttive Alessandro Milillo: «Valorizzare le creazioni dei nostri artigiani significa rafforzare le radici del nostro sviluppo».

Appuntamento quindi il 7 e 8 giugno a Rutigliano: due giornate per vivere il “Suono della Meraviglia” in una festa che unisce arte, tradizione, gusto e musica, nel segno dell’identità più autentica del territorio.