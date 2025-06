Controlli straordinari dei Carabinieri nel Foggiano: denunce, arresti e sanzioni

FOGGIA – Prosegue con intensità l’attività di controllo del territorio da parte dei, impegnati in una serie diin vista del periodo estivo. I controlli, finalizzati all’, si sono concentrati su reati predatori, droga, armi, rispetto del codice della strada e sorveglianza su soggetti sottoposti a misure restrittive o di prevenzione.

Lucera: droga in un bar del centro storico, chiusura per 10 giorni

Durante una perquisizione effettuata con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Modugno, i Carabinieri della Compagnia di Lucera hanno rinvenuto hashish nascosto nel registratore di cassa e nel bancone di un noto esercizio pubblico del centro storico. Il gestore è stato segnalato alla Prefettura di Foggia per uso personale di stupefacenti, mentre su proposta dell’Arma, il Questore ha emesso la sospensione della licenza per 10 giorni ai sensi dell’art. 100 TULPS, per motivi di ordine pubblico.

Nel corso dello stesso servizio:

5 persone sono state denunciate per reati quali oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, guida sotto l’effetto di droga o alcol.

6 giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti.

Oltre 300 persone controllate , con 40 infrazioni al codice della strada accertate.

15.000 euro di sanzioni amministrative a carico di due locali per violazioni delle norme sull’inquinamento acustico.

Serra indoor a San Marco La Catola: arrestati marito e moglie

A San Marco La Catola, nei Monti Dauni, i Carabinieri hanno arrestato due coniugi trovati in possesso di una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, con 23 piante e oltre 5 kg di infiorescenze. Nella casa, i militari hanno rinvenuto lampade, ventilatori, fertilizzanti e materiale per il confezionamento. I due sono stati arrestati in flagranza per detenzione e produzione ai fini di spaccio e, dopo la convalida, trasferiti in carcere.

Vieste: controlli a tappeto in esercizi turistici, sanzioni e denunce

A Vieste, i Carabinieri della Tenenza, con il supporto di più reparti speciali (Squadrone Eliportato Cacciatori, NAS, NIL, Nucleo Cinofili), hanno ispezionato due strutture turistiche del litorale:

Elevate sanzioni da 1.000 a 6.000 euro per violazioni in materia di igiene alimentare e sicurezza sul lavoro .

Segnalato un pregiudicato locale per possesso personale di droga.

Inoltre, un 32enne straniero è stato denunciato per incendio doloso, dopo aver appiccato il fuoco a delle sterpaglie nei pressi di un supermercato. L’uomo è stato fermato con un accendino in tasca e per lui è stato avviato il procedimento di espulsione.

Cerignola: DASPO urbano per una rissa in un market

A Cerignola, a seguito di una violenta rissa avvenuta il 19 giugno in un market del centro, i Carabinieri hanno notificato a quattro soggetti il DASPO urbano: per due anni non potranno accedere a bar e locali della zona. Il Questore ha disposto anche la chiusura del market per 15 giorni, nonostante l’estraneità del titolare ai fatti, per evitare ulteriori situazioni di rischio sociale.

Le operazioni straordinarie proseguiranno per tutta l’estate in tutta la provincia di Foggia, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, tutelare la legalità e rispondere con fermezza a situazioni di degrado e pericolo per la comunità. I procedimenti penali citati sono nella fase delle indagini preliminari: le persone coinvolte non possono considerarsi colpevoli fino a sentenza definitiva.