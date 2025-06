Vignaioli in Masseria: il 29 e 30 giugno a Monopoli la quinta edizione della festa del vino naturale nella storica Masseria Spina

MONOPOLI - Dopo il tutto esaurito registrato nei tre eventi itineranti di “Vignaioli in tour” a Bari, Ostuni e Monopoli, torna il grande appuntamento con, giunto alla sua. Il 29 e 30 giugno gli spazi della suggestiva, nel cuore della “piana degli ulivi secolari”, ospiteranno due giornate dedicate al, all’arte, alla musica e alla convivialità.

Un'esperienza immersiva nel cuore della Puglia rurale

Oltre 30 cantine artigianali, provenienti dall’Italia e dall’estero, presenteranno centinaia di etichette di vini da degustare in compagnia dei vignaioli, tra tour guidati nel parco rurale, mostre artistiche, live performance e DJ set sotto le stelle. L’evento è pensato per far conoscere da vicino la filosofia del vino naturale, fondata su rispetto per la terra, sostenibilità e rapporto diretto tra chi produce e chi assapora il vino.

“Vignaioli in Masseria è un’occasione unica per raccontare storie di vigna, di passione e consapevolezza, creando connessioni vere in una location straordinaria” – spiega Marco D’Errico, gestore di Masseria Spina e ideatore dell’iniziativa.

A fare eco alle sue parole sono Alie Dijkstra e Davide Longano, sommelier e organizzatori dell’evento:

“Vogliamo valorizzare quei piccoli produttori che lavorano in modo autentico, nel rispetto del territorio. L’incontro con loro è un momento di arricchimento culturale e personale”.

Programma: vino, arte, musica e territorio

Domenica 29 giugno

Ore 18:30 – Tour guidato del Parco Rurale, esposizioni artistiche e live performance

Ore 20:00-00:00 – Degustazione illimitata di vini naturali (con ticket)

Ore 23:00 – DJ Set & American Bar (ingresso libero)

Line-up: Marc Davis - Vins

Lunedì 30 giugno

Ore 18:30 – Tour guidato del Parco Rurale, esposizioni artistiche e live performance

Ore 20:00-00:00 – Degustazione illimitata di vini naturali (con ticket)

Ore 23:00 – DJ Set & American Bar (ingresso libero)

Line-up: Martino - JNDN - Superluì

I tour storici del Parco Rurale sono gratuiti e si svolgeranno alle 18:30, 20:00 e 22:00.

Biglietti e info

Ticket giornaliero (29 o 30 giugno) : €25

👉 Acquista qui

Abbonamento 2 giorni (29 + 30 giugno) : €40

👉 Acquista qui

Operatori HORECA: €10 (max 2 persone per P.IVA, accredito in loco o registrazione online)

📍 Masseria Spina, Viale Aldo Moro 27 – Monopoli (BA)

📞 Tel: +39 345 3111467 – 080 802141

🌐 masseriaspinaresort.com

Due giornate da non perdere per chi ama il vino naturale, i paesaggi pugliesi, la buona musica e le storie autentiche di chi ogni giorno lavora la terra con passione.