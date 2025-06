'Conversazioni sul prendersi cura', due importanti incontri ad Ostuni il 27 e il 30 giugno

- "Conversazioni sul prendersi cura" è il tema degli incontri che si stanno tenendo presso "Terapeia-Studio Colizzi" in Contrada Scopinaro ad Ostuni: in un mondo malato, in cui le malattie rischiano di rimanere senza terapia e le disabilità minaccia l'esistenza stessa delle persone, è fondamentale riflettere sulla cura come concetto, ma anche come pratica reale.