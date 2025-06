Alla Distilleria De Giorgi gli appuntamenti estivi di Teatri a Sud, la rassegna curata da Astràgali Teatro

(Foto Marina Colucci)

Da luglio previsti nuovi spettacoli, teatro in lingua salentina e incontri letterari. Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Astràgali Teatro propone negli spazi all’aperto della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, gli appuntamenti estivi della rassegna Teatri a Sud. Una serie di iniziative che spaziano dal teatro alla letteratura, dagli spettacoli in lingua salentina a quelli per il pubblico più giovane.





Si parte venerdì 4 luglio con la presentazione del libro "Medea Desir in sei lingue" di Fabio Tolledi. Nel volume sono raccolte sei versioni differenti in altrettante lingue diverse dell’omonimo testo poetico scritto dallo stesso Tolledi per lo spettacolo di Astràgali Teatro. Un lavoro basato sul mito di Medea e presentato in molti paesi. Nel libro si trovano le versioni del testo in italiano, macedone, inglese, montenegrino, greco e georgiano. Gli incontri letterari proseguono venerdì 11 luglio con la presentazione del libro "Gli impostori" di Francesco Lanzo. Nel testo, edito da Musicaos Editore nella collana Balbec, Lanzo realizza un affresco narrativo delle esistenze dei protagonisti Pietro Luce e Nico Palmieri, due amici che vorrebbero fuggire dalla periferia, per scrollarsi di dosso una vita di espedienti e speranze disattese, ma vedranno cadere una dopo l’altra le maschere con cui hanno dovuto fare i conti nella loro vita, fino all’epilogo.





Gli spettacoli prendono il via sabato 19 luglio con "La favola de Zoza" della Compagnia Diaghilev, scritto, diretto e interpretato da Paolo Panaro, arricchito dalle musiche eseguite dal vivo da Angelo De Leonardis, Debora Del Giudice e Giuseppe Amatulli. Nell’opera, il napoletano del colto Basile offre un sommario di stili che vanno dal campano popolare al repertorio dei comici dell’Arte, fino all’aulico stile di corte. Il tutto riesce a combinarsi con l’usanza del narrare intorno al fuoco il Cunto. La stessa Compagnia è protagonista dell’appuntamento, di sabato 25 luglio, con "La Gerusalemme Liberata". Paolo Panaro interpreta in una propria drammaturgia e regia l’opera di Torquato Tasso proponendo un’antologia di versi del grande poema, dal I al XII canto, alternati da brani in prosa che riassumono le vicende più eclatanti. Martedì 29 luglio si prosegue con "La scrittura di scena", un recital con Davide Morgagni, Giulia Giannotta, Andrea Giuliani e Davide Trezzi.





Nella rassegna molto spazio viene dato al teatro in lingua salentina. Giovedì 10 luglio è di scena "Saverio Pennellessa", spettacolo teatrale scritto da Luigi Pascali e a cura della Compagnia "A du tira la ciuccia". Una commedia degli equivoci, che sottolinea come talvolta un malinteso possa generare reazioni tanto involontarie quanto grottesche. Venerdì 18 luglio è la volta di "Lu mieticu de li pacci", con la compagnia Rote Pacce, diretta da Oronzino Invitto, La storia racconta la divertente vicenda di un giovane che fa credere allo zio, suo mecenate e finanziatore, di essere un medico, dando vita a situazioni esilaranti. Mercoledì 23 luglio l’autore e regista Simone Miglietta, fondatore di Fraume Teatro, con la supervisione artistica di Licia Lanera e Danilo Giuva, propone "Camise pierte". I due interpreti, la voce - lu niuru - e lo strumento - lu biundu -, chiacchierano "musicalmente" con il pubblico attraverso una narrazione civile, a cui si aggiungono dei momenti di estremo lirismo del dialetto e della commistione di lingue, per mezzo della sintetizzazione elettronica. Mercoledì 30 luglio c’è in programma "Lu Senatore" con il Gruppo Teatrale "S. Massimiliano Kolbe". Una commedia in due atti di Raffaele Protopapa, uno dei più noti commediografi salentini.





Al pubblico più giovane sono dedicati "La storia di Biancaneve" e "Pollicino", previsti rispettivamente per il 17 e 24 luglio, curati entrambi dalla compagnia Teatro Le Forche di Massafra. "La fiaba di Biancaneve" è interpretata da Cilla Palazzo, Erika Grillo, Giancarlo Luce, Vito Latorre, Salvatore Laghezza, con la regia di Carlo Formigoni, pluripremiato maestro del teatro ragazzi. Partendo dall’immagine di una nonna che racconta alla sua nipotina, prima di dare a dormire, una delle fiabe più note di sempre, "Biancaneve", si cerca di insegnare ai bambini qualcosa che li possa aiutare nel superamento di potenziali complessi interiori. Ad arricchire lo spettacolo, i lavori in cartapesta realizzati da Lisa Serio, Daniela Giummo e Mariella Putignano, e le maschere e pupazzi in gommapiuma creati da Cinzia De Nisco. "Pollicino", invece, con Giorgio Consoli, Erika Grillo, Salvatore Laghezza, Vito Latorre con adattamento e regia di Giancarlo Luce, riprende la famosa fiaba che da sempre affascina i bambini, una storia meravigliosa che facilita il superamento delle paure e infonde forza e fiducia in sé e nel futuro.





Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21 e l’ingresso è libero. La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.