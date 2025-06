DigithON 2025: la X edizione segna la nascita della fondazione e un’ambizione internazionale

Sta per tornare DigithON, la maratona delle startup e dell’innovazione digitale più attesa d’Italia, che nel 2025 celebra la sua decima edizione con un programma ricco di eventi, formazione e networking. Dal 11 al 13 settembre, le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie diventeranno il centro nevralgico dell’innovazione, accogliendo 100 startup selezionate tra le migliaia di candidature che stanno arrivando da tutto il Paese (la call for ideas chiude il 30 giugno a mezzanotte).

Ma l’edizione 2025 non sarà solo una celebrazione. Segna infatti l’inizio di un nuovo capitolo: nasce la Fondazione DigithON, con l’obiettivo dichiarato di trasformare l’evento in un distretto permanente dell’innovazione, radicato in Puglia e aperto al mondo, per fare del Mezzogiorno un hub strategico del Sud Europa. Una visione di sistema che coinvolge università, imprese, centri di ricerca e investitori, in un modello di sviluppo scalabile a livello internazionale.

Competizione e visione

Durante la maratona, le startup avranno 5 minuti per il pitch e dovranno rispondere in tempo reale alle domande di investitori, analisti e partner. In palio, il Premio DigithON 2025, un assegno da € 10.000 offerto da Confindustria Bari e BAT, oltre a numerosi altri riconoscimenti: borse di studio, grant economici, percorsi di accelerazione e premi messi in palio dai partner, per un valore totale di oltre € 50.000.

Come ogni anno, anche il voto del pubblico online inciderà sulla classifica finale: basterà registrarsi su www.digithon.it per sostenere la propria startup preferita.

Formazione, AI e futuro

Accanto alla competizione, DigithON 2025 si distingue per la sua anima formativa: dai bootcamp Beer&Code ai seminari tematici, fino al tradizionale DigithON Training Day, organizzato con Intesa Sanpaolo Innovation Center, pensato per offrire strumenti e strategie a chi vuole fare impresa tecnologica.

Grande attenzione anche all’intelligenza artificiale, con un panel EY dedicato all’EY AI Barometer, report che analizza l’impatto dell’AI nei principali settori produttivi, offrendo spunti utili a manager, policy maker e innovatori.

Un ecosistema in crescita

In dieci anni, DigithON ha contribuito alla nascita e al consolidamento di alcune tra le startup più interessanti in Italia, raggiungendo oltre 2400 progetti iscritti, 200 milioni di euro raccolti in investimenti e una rete di partner tra le più solide d’Europa.

Confindustria Bari e BAT, Intesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste Italiane, SIAE, Google, AWS, Invitalia, Bocconi for Innovation, solo per citarne alcuni. A supporto, anche una fitta rete di università e poli tecnologici come il Politecnico di Bari, l’Università di Bari, l’Università del Salento e l’ESA BIC di Brindisi.

Prossimi appuntamenti

La presentazione ufficiale dell’edizione 2025 è fissata per il 7 luglio presso la sede di Confindustria Bari e BAT, dopo il rinvio dovuto a impegni istituzionali internazionali. Sarà l’occasione per svelare i nomi dei protagonisti dei panel, degli ospiti d’onore e della giuria, oltre alle startup finaliste.

Iscrizioni e informazioni

Per partecipare alla call e vivere da protagonisti DigithON 2025, è possibile iscriversi gratuitamente su www.digithon.it, caricando il proprio progetto, pitch video, materiali e aggiornamenti, come in un social dedicato agli startupper e agli investitori.

Dieci anni, una Fondazione, una visione internazionale. DigithON 2025 non è solo un evento, ma una piattaforma per chi costruisce il futuro.