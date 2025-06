Duplice omicidio a Bologna: due uomini trovati morti in un appartamento in piazza dell’Unità

BOLOGNA - Due uomini sono stati trovati senza vita questa mattina in un appartamento di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina a Bologna. Le vittime, Luca Gombi, 50 anni, nato a Bologna, e Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo, erano uniti civilmente e convivevano nella casa in cui sono stati assassinati.Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile della questura di Bologna, si tratterebbe di un duplice omicidio. I corpi dei due uomini sono stati rinvenuti nel soggiorno dell’appartamento, con profonde ferite da arma da taglio: Monaldi sarebbe stato sgozzato, mentre Gombi sarebbe stato eviscerato dopo una ferita all’addome. Sono stati trovati diversi coltelli sulla scena del crimine, e le autorità stanno cercando di capire se fra questi vi sia l’arma del delitto.Le indagini si concentrano anche su un terzo inquilino, un uomo di 48 anni, cittadino italiano nato in Venezuela, che da circa un anno condivideva saltuariamente l’appartamento con le due vittime. L’uomo, al momento del ritrovamento dei corpi, non era in casa ed è attivamente ricercato dalla polizia. Dai primi accertamenti emergerebbe che tra i tre vi sarebbero state tensioni e discussioni legate alla convivenza e alla gestione della casa.Il duplice omicidio sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattina, attorno alle 6.30, quando alcuni residenti hanno sentito urla provenire dall’appartamento. La polizia scientifica è al lavoro per effettuare rilievi accurati in un’abitazione caratterizzata da una grande quantità di sangue.Le autorità continuano a indagare nel giro di conoscenti e amici delle vittime, che risultano essere incensurati, per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il possibile responsabile o responsabili di questo grave delitto che ha scosso la comunità locale.