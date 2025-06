Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria incanta il Teatro Greco di Palazzolo Acreide con la Medea di Euripide

MANDURIA (TA) - È stata un’esperienza intensa e profondamente formativa quella vissuta dagli studenti del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, protagonisti sul prestigioso palcoscenico del Teatro greco di Akrai, nell’ambito della XXIX edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, organizzato dalla Fondazione INDA. - È stata un’esperienza intensa e profondamente formativa quella vissuta dagli studenti del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, protagonisti sul prestigioso palcoscenico del Teatro greco di Akrai, nell’ambito della XXIX edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, organizzato dalla Fondazione INDA.





Un evento di rilievo nazionale e internazionale, che ogni anno coinvolge centinaia di studenti provenienti da scuole, accademie e università di tutto il mondo, offrendo loro l’opportunità di dare nuova voce ai testi della classicità greca e latina, attraverso reinterpretazioni creative e collettive. In questo contesto, il Liceo manduriano ha portato in scena una toccante rivisitazione della Medea di Euripide, dimostrando grande impegno artistico, coesione e maturità.





Lo spettacolo, curato dalle docenti Luana D’Aloja, Annarita De Carlo e Clelia Favale, è stato il risultato di un lungo lavoro laboratoriale che ha coinvolto ben 45 studenti in ruoli artistici, tecnici e organizzativi.





Nel ruolo della protagonista Medea ha recitato Giorgia Pesare, affiancata da Simon Scaglioso (Giasone), Francesco Piceno (Egeo), Antonio Erario (Pedagogo), Alessandra Mariggiò (Nutrice), Ginevra Piccione e Giuliano Zannetti (Messaggeri), Michela Piccione (Corifea), Sabrina Salimbeni e Maria Chiara Tripaldi (Daimon). Le guardie erano interpretate da Francesco Pierbruno Franzoso, Brando Ferretti e Giuseppepio Ferretti.





La regia ha potuto contare su Pierfrancesco Cardillo ed Ennio Modeo come direttori di scena, mentre Asia Buccoliero e Fabiola Ammaturo hanno ricoperto il ruolo di suggeritore, Alice Angarano si è occupata del trucco e Benedetta Lacaita ha portato in scena il movimento con una coreografia come ballerina.





Elemento corale centrale e narrativo, il coro è stato composto da: Giorgia Breccia, Angelica Buccolieri, Gaia Buccoliero, Valerio Cappelli, Beatrice Carruggio, Roberta Cazzetta, Alice Di Palmo, Pasquale Dimaggio, Cristina Franco, Eleonora Gigante, Giulia De Padova, Giulia Ludovico, Matilde Mancino, Lavinia Mangiulli, Sofia Mariggiò, Mary Massafra, Francesca Mazza, Sofia Oliviero, Beatrice Rampino, Chiara Rizzo, Catherine Rossetti, Cristiano Scaglioso, Matilde Stranieri, Michele Truda, Diana Zannetti.





A guidare la delegazione, la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie, che ha condiviso con entusiasmo ogni momento della trasferta siciliana: "Essere selezionati e partecipare a un festival così prestigioso rappresenta una conferma dell’impegno educativo e culturale che la nostra scuola porta avanti da anni. Ricevere un riconoscimento significa anche insegnare ai ragazzi che il sacrificio, l’impegno costante e la collaborazione portano sempre a un risultato. Questo successo è il frutto del lavoro corale di studenti, docenti, famiglie e di tutti coloro che sostengono con passione il progetto Liceinscena, cuore pulsante della nostra offerta formativa".





Nato da un’intuizione di Giusto Monaco nel 1991, il Festival INDA è oggi il più importante appuntamento internazionale dedicato al teatro classico interpretato dai giovani, e si svolge nello straordinario scenario del Teatro greco di Palazzolo Acreide, uno spazio di cultura e bellezza, che continua a ispirare nuove generazioni.





Il Liceo De Sanctis-Galilei torna da questa esperienza con un bagaglio di emozioni e consapevolezze, rafforzato nella convinzione che la scuola possa e debba essere laboratorio vivo di cultura, arte e cittadinanza attiva.