È morta Aurora Maniscalco, hostess palermitana precipitata a Vienna

VIENNA - Si è spenta ieri, lunedì 23 giugno, Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni che nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno è precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna. La ragazza, ricoverata in ospedale per le gravi ferite riportate nella caduta, non ce l’ha fatta.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la polizia austriaca, che sta conducendo le indagini, sospetta che l’incidente possa non essere stato casuale. Aurora si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne palermitano, che è già stato ascoltato dagli investigatori.

I genitori della giovane, appresa la notizia, si sono immediatamente recati a Vienna, dove sono stati ricevuti dall’ambasciata italiana. Aurora Maniscalco lavorava come hostess per Lauda Air, mentre il fidanzato è assistente di volo in un’altra compagnia aerea.

La comunità locale e i colleghi ricordano Aurora come una ragazza solare e dedita al proprio lavoro, in attesa di ulteriori sviluppi dalle autorità austriache.