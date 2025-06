Deloitte inaugura la nuova sede a Bari: lunedì 30 giugno il taglio del nastro alla Fiera del Levante

BARI – Deloitte rafforza la sua presenza nel Mezzogiorno con l’apertura di una nuova sede a Bari. Lunedì 30 giugno, alle ore 18:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale presso la Fiera del Levante (versante monumentale, Via Umberto Giordano 4), alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali e del mondo dell’impresa.

All’evento prenderanno parte il Sindaco di Bari Vito Leccese, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Presidente della Commissione Ambiente al Parlamento Europeo Antonio Decaro e il CEO di Deloitte Italia, Fabio Pompei.

La nuova sede, realizzata nell’ambito del progetto NextHub, ospita 1.700 persone in spazi progettati per coniugare sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e benessere lavorativo. L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio polo di innovazione al Sud, capace di accompagnare le imprese italiane, in particolare quelle meridionali, nella sfida della trasformazione digitale e dell’adozione dell’intelligenza artificiale.

Il programma della giornata:

Mattina

Ore 11:00 – 11:30: Presentazione alla stampa dei nuovi uffici

Ore 11:30 – 12:30: Interviste con Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia

Pomeriggio

Ore 16:45 – 18:00: Accrediti stampa e interviste

Ore 18:00 – 18:30: Arrivo delle autorità

Ore 18:30 – 18:45: Taglio del nastro

Ore 19:00: Tavola rotonda sull’innovazione con i rappresentanti istituzionali

Con questa nuova sede, Deloitte conferma il proprio impegno per il rilancio del Sud, puntando sulla valorizzazione dei talenti locali e sulla creazione di nuove opportunità professionali all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità.