Torna la torrida estate del “Mon Rêve Summer Festival 2025”!

Torna il “Mon Rêve Summer Festival 2025”, la rassegna più attesa dell’estate tarantina che quest’anno presenta undici imperdibili eventi, quasi il doppio rispetto alla passata edizione. Il cartellone è stato presentato presso il Mon Rêve Ecogreen Resort da Emilia Di Lello, in rappresentanza della proprietà, e dal direttore artistico Mimmo Battista.Anche grazie alla direzione artistica di Mimmo Battista di KiDI Management, il “Mon Rêve Summer Festival 2025” si caratterizza per la varietà delle proposte, un cartellone in grado di accontentare tutte le fasce di età, con eventi che spaziano dai concerti di autentici “mostri sacri” della musica italiana a proposte innovative per i più giovani e le famiglie.Suggestiva location è la “Music arena” del Mon Rêve Ecogreen Resort che, circondata da stupende piscine, guarda sul mare: è uno degli scorci più affascinanti di questa meravigliosa infrastruttura a pochi chilometri da Taranto.In conferenza stampa Emilia Di Lello ha annunciato che «quest’anno gli spettacoli si terranno sul nuovo palco in muratura che, con un artistico andamento sinuoso ispirato alle onde del mare, consentirà una migliore visuale al pubblico rendendo ancora “più vicini” gli artisti».«Da oltre ventuno anni la proprietà che qui rappresento con mio marito Vincenzo Di Somma – ha poi detto Emilia Di Lello – investe nel Mon Rêve Ecogreen Resort, che oggi è un resort ecocompatibile con hotel, spa e ristoranti. Quest’anno presentiamo alcune novità per offrire ancora più occasioni di intrattenimento e convivialità ai nostri ospiti: oltre al nuovo palco, abbiamo realizzato un’area con verde attrezzato per il cinema all’aperto e reso ancora più accogliente il nostro bistrot dove tutti possono passare una serata all’insegna del buon cibo e della buona musica».«Il nostro obiettivo – ha concluso Emilia Di Lello – è offrire a tutti, tarantini e turisti, la possibilità di trascorrere una indimenticabile serata estiva al Mon Rêve Ecogreen Resort, non solo in occasione degli undici eventi della nostra rassegna: ricordo che ogni sera il Mon Rêve è aperto a tutti, non solo ai soci, senza bisogno di prenotazione».I biglietti di tutti gli spettacoli del “Mon Rêve Summer Festival 2025” possono essere acquistati la sera dell’evento direttamente al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort (info 099.7312185 - 3357708125) o, con il sovraprezzo per il diritto di prevendita, online sul sito www.monreve.it o sul circuito VivaTicket.Il cartellone è stato presentato dal Direttore artistico Mimmo Battista di KiDI Management:«Iniziamo alla grande già sabato prossimo – 28 giugno con start ore 21.30 (ticket € 35) – ospitando in esclusiva una tappa del “Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour 2000|3000”, un originalissimo e coinvolgente concerto/cabaret in cui Frassica sarà accompagnato da sei formidabili musicisti: sarà una grande festa, un’operazione di memoria musicale collettiva con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti come solo Nino Frassica sa fare!».Venerdì 4 luglio ci sarà una “Serata pugliese” (ticket 10 €) con il live dei Terraross, il gruppo simbolo della riscoperta delle radici meridionali attraverso la musica e la danza, che, con tamburelli, castagnette e voci potenti, porteranno sul palco la forza della cultura popolare pugliese, fatta di storie, suoni e passione. Lunedì 7 luglio il Mon Rêve ospiterà il “Sea Drum Fest” (ticket 10 €) che, in collaborazione con la “Fuoritempo Music Academy”, vedrà esibirsi numerosi batteristi provenienti da diverse regioni italiane che suoneranno i grandi classici della musica contemporanea e alcuni brani iconici degli anni 80/90, con special guest il batterista e compositore Mario Riso.«La grande musica d’autore – ha poi annunciato Mimmo Battista – torna domenica 13 luglio (ticket 25 € ) con “Cosa direbbe Lucio”, lo spettacolo musicale che omaggia Lucio Dalla: al pianoforte Renzo Rubino reinterpreta con la sua voce i brani più celebri di Dalla, mentre Gino Castaldo, con i suoi racconti, guida il pubblico alla scoperta di aneddoti e significati nascosti nelle opere del cantautore bolognese, il tutto impreziosito dagli splendidi arrangiamenti proposti dall'Orchestra Giovanile della Valle d'Itria diretta dal M° Antonio Palazzo».Sabato 26 luglio il “Mon Rêve Summer Festival 2025” ospita il concerto (ticket 20 €) con cui Nada, l’artista più originale e coraggiosa della scena musicale italiana contemporanea, sta presentando “Nitrito”, il suo ultimo disco di inediti, anche se non mancheranno i brani che l’hanno resa popolare presso il grande pubblico. Un’occasione imperdibile per ascoltare questa artista che da anni, con la sua voce unica e inimitabile, dà corpo alle proprie opere musicali, teatrali e letterarie, spaziando dal pop alla canzone d’autore, al rock e alla sperimentazione.Giovedì 7 agosto arriva in esclusiva (ticket 15 €) il party “Voglio tornare negli anni Novanta”, uno show unico, incredibile, emozionante, che sta spopolando in tutta Italia: i successi di Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona, cioè tutte le hits che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ritorneranno magicamente in un'unica grande notte mixati da eccezionali performer. Sarà un'esperienza unica, una grande festa con tanti gadget per tutti, che immergerà il pubblico nuovamente nell'atmosfera dei magici anni 90!Domenica 10 agosto la lunga Notte di San Lorenzo (ticket 10 € compresa prima consumazione) si illumina al Mon Rêve Ecogreen Resort con il live set esplosivo, tutto al femminile, in cui la selezione musicale di Martina Martorano incontrerà la vocalità potente, unica e coinvolgente di Tahnee Rodriguez: sarà uno show trascinante caratterizzato da un mix di live music e dj set con una sola costante: buona musica tutta da ballare.Il direttore artistico Mimmo Battista ha poi annunciato che «con un’altra straordinaria esclusiva domenica 17 agosto (ticket 28 €) avremo i Tiromancino in concerto con il loro “La descrizione di un viaggio Tour25”: prodotto da Dm produzioni, è il tour con cui il gruppo fondato da Federico Zampaglione sta celebrando in tutta Italia i 25 anni dell’album ‘La Descrizione di un Attimo’ che ha fatto conoscere e amare la band dalla critica e dal grande pubblico. Nel concerto i Tiromancino proporranno tutti i loro successi, con una scaletta ricca di momenti diversi: da atmosfere più ritmate ad altre più coinvolgenti.Mercoledì 20 agosto sul palco della Music Arena ci saranno (ticket 10 €) i Vasconnessi che in un suggestivo concerto, feat Andrea “Cucchia” Innesto, proporranno i più popolari brani di Vasco Rossi per far emozionare e cantare tutto il pubblico, mentre venerdì 22 agosto ci sarà lo show “La Magichite (ticket 10 €) con il poliedrico artista Luca Lombardo: mago, clown, trasformista e attore, proporrà uno straordinario spettacolo pensato per incantare e far sognare grandi e piccini.Il direttore artistico Mimmo Battista ha concluso annunciando il gran finale del Mon Rêve Ecogreen Resort «sabato 30 agosto ci sarà il concerto “Una sola giornata” con Sergio Cammariere (ticket 25€), in cui il raffinato cantautore ripercorrerà la sua straordinaria carriera partendo dai suoi successi evergreen fino ad arrivare ai brani più recenti, in uno spettacolo che rispecchia l'animo e l'approccio musicale unico dell'artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova!».