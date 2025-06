Elettroshock: ''Con Eurodance vogliamo portare leggerezza e divertimento''

Mary Wild, nome d’arte di Maria Catapano, funzionario del Ministero della Giustizia presso la Corte d’Appello di Napoli, ha sempre coltivato la passione per lo spettacolo e la musica, esibendosi come modella nei videoclip musicali, presentando programmi televisivi su reti locali ed eventi. Ha studiato pianoforte e basso.

Nel 2024 conosce il casertano Andrea del Mastro, noto come Delma, polistrumentista, cantautore e autore, che si è distinto nelle finali di Sanremo Rock, vincendo diversi concorsi di musica locali. C’è subito una forte intesa e una grande creatività e infatti nasce il duo ELETTROSHOCK; “Vicini ancora” è la loro prima hit e successivamente esce il secondo singolo “Elettroshock”. La coppia intanto prepara la partecipazione come ospiti a Casa Sanremo, collaterale al Festival della Canzone italiana che si svolge ogni anno nella Città dei Fiori. Nel 2025 sono semifinalisti di una voce per San Marino e finalisti al “Je so pazzo festival”. Durante la settimana del festival di Sanremo si esibiscono come ospiti a casa Sanremo e Sanremo doc, in onda su Fascino tv.

Perché Elettroshock?

Il nome è nato dal nostro secondo inedito Elettroshock che è molto particolare e pertanto ci rappresenta dato che siamo un po’ diversi.

Come vi siete incontrati e come nasce “Eurodance”

Ci siamo incontrati artisticamente un anno fa, Eurodance nasce dalla nostra voglia di far divertire e ballare le persone ed esprimere il nostro lato un po’ cartoon.

Raccontateci l’esperienza di questo nuovo videoclip.

E’ stata molto divertente! Abbiamo subito pensato ad un video no sense, che facesse anche un po’ ridere e desse l’idea del colore e della felicità

Che differenza troviamo in Eurodance rispetto ai brani precedenti?

Che ha sonorità anni 90 mentre i precedenti erano latini e deep house

Tre aggettivi per descrivervi?

Particolari, simpatici e sexy perché no.