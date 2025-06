Erchie, tragico incidente sulla SP 61: muore il 40enne Cosimo Nigro

ERCHIE – Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 giugno, lungo la Strada Provinciale 61, l’arteria che collega il santuario di San Cosimo alla Macchia al centro abitato di Erchie. A perdere la vita è stato Cosimo Nigro, 40 anni, residente proprio a Erchie.L’impatto, violentissimo, è avvenuto poco prima delle 17 alle porte del centro cittadino. Coinvolti un camioncino Pick Up e uno scooter Honda SW condotto dalla vittima. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con il furgoncino per poi terminare la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione e successivamente contro un muro.Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, ma per Cosimo Nigro non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Saranno determinanti le testimonianze e l’analisi dei rilievi effettuati sulla scena dello schianto.