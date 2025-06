Trigno al Centro Commerciale AppiAnticA di Mesagne, live e firmacopie del suo nuovo EP

MESAGNE (BR) - Il Centro Commerciale AppiAnticA invita ad un altro imperdibile evento dedicato ai giovani e a tutti gli amanti della musica. Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 18:30, è atteso Trigno, il giovane vincitore della categoria canto dell'ultima edizione del talent show "Amici". Un’occasione unica per i fan, che potranno incontrare l'artista e partecipare al firmacopie del suo nuovo EP, "A un passo da me". - Il Centro Commerciale AppiAnticA invita ad un altro imperdibile evento dedicato ai giovani e a tutti gli amanti della musica. Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 18:30, è atteso Trigno, il giovane vincitore della categoria canto dell'ultima edizione del talent show "Amici". Un’occasione unica per i fan, che potranno incontrare l'artista e partecipare al firmacopie del suo nuovo EP, "A un passo da me".





Per assicurarsi l'accesso all'area dedicata al firmacopie e l'opportunità di un selfie con Trigno, i fan potranno acquistare l'EP direttamente presso il Centro Commerciale AppiAnticA, a partire dalle ore 9:00 del giorno stesso. L'acquisto dell'EP garantirà il pass per vivere un momento indimenticabile con il proprio idolo.





Pietro Bagnadentro, in arte Trigno, è nato ad Asti nel 2002. La sua passione per la musica è sbocciata fin dall'infanzia, grazie anche all'influenza della madre pianista, che lo ha avvicinato precocemente alla chitarra. Dopo un infortunio che lo ha allontanato dal calcio, Pietro si è concentrato sulla musica, trasformando una potenziale battuta d'arresto in una spinta creativa. Il suo percorso artistico ha preso il via nel 2018, portando alla pubblicazione del singolo "Prima o poi". La vera svolta è arrivata con il brano "Calmo". Con il singolo "Lento", distribuito da Sony Music, Trigno ha intensificato la sua attività musicale, culminata nel 2021 con il suo primo album, "Diciannove".





È grazie alla sua partecipazione ad "Amici" da settembre 2024 che Trigno si è fatto conoscere e amare dal grande pubblico televisivo, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano. Tra i suoi brani più noti figurano "Maledetta Milano" e "100 sigarette". Attualmente, Trigno vanta una solida fanbase, con oltre 281.172 ascoltatori mensili su Spotify, più di 100mila follower su Instagram e oltre 82mila su TikTok. Il suo nome d'arte deriva da un affettuoso soprannome che il padre gli dava durante le partite di calcio, "Pietrigno".





Oltre all'emozionante incontro con Trigno, il Centro Commerciale AppiAnticA continua a premiare la fedeltà dei suoi clienti con il Concorso Appia Club. I clienti che effettueranno acquisti presso i punti vendita del Centro avranno l'opportunità di vincere premi immediati. Sarà sufficiente caricare gli scontrini tramite l'App "AppiAnticA" per accedere a due vantaggiose iniziative:

- "Gioca e Vinci Subito": in palio fantastiche gift card da 20 euro da spendere all'interno del Centro.

- Il Superpremio del mese: una splendida mountain bike Esperia, perfetta per le avventure estive.





Non perdere l'occasione di incontrare Trigno, celebrare la sua musica e tentare la fortuna!