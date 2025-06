Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.2 all’alba, epicentro tra Pozzuoli e Quarto

ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata questa mattina alle ore 5:00 nell’area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. A comunicarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha localizzato l’epicentro del sisma tra i comuni di Pozzuoli e Quarto, con un ipocentro a soli 3 chilometri di profondità.Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione, soprattutto nei quartieri occidentali di Napoli e nei comuni flegrei, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. La scarsa profondità del sisma ha contribuito a renderne più intenso l’effetto in superficie.Secondo quanto riportato dall’INGV, l’evento principale è stato preceduto e seguito da una serie di scosse minori: tra l’una e le sei del mattino sono stati registrati almeno dieci eventi sismici di lieve entità nella stessa zona.