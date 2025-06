Estate 2025, lusso sotto l’ombrellone: spiagge esclusive a cifre record fino a 1500 euro al giorno

ROMA - L’estate 2025 si preannuncia bollente non solo per le temperature, ma anche per idegli stabilimenti balneari di lusso in Italia. Lo conferma il consueto monitoraggio del, diffuso in anteprima dall’, che ha fotografato le tariffe per una giornata al mare in alcune delle località più rinomate della penisola.

Prezzi stabili negli stabilimenti standard

Per chi sceglie stabilimenti balneari “tradizionali”, i costi si mantengono in linea con il 2024. Un ombrellone con due lettini nel weekend costa in media tra 32 e 35 euro al giorno, una spesa tutto sommato contenuta per chi vuole godersi il mare senza troppi lussi.

Tuttavia, anche qui non mancano le variazioni territoriali: si va dai 45 euro richiesti a Sabaudia, ai 90 euro a Gallipoli, fino a 120 euro in alcune zone esclusive della Sardegna. Gli aumenti rispetto all’anno precedente si attestano, nella maggior parte dei casi, entro il +5%.

Lidi di lusso: il mare diventa un privilegio per pochi

Ben diversa la situazione nei lidi di lusso, dove una giornata al mare può costare come una notte in un hotel 5 stelle. Il caso più eclatante è quello del Twiga di Forte dei Marmi (Versilia), dove la “tenda imperiale”, capace di ospitare fino a 10 persone, viene proposta a 1500 euro al giorno. La postazione comprende 4 letti, 4 lettini, 4 sdraio, 3 sedie e 1 tavolo. Optando per una tenda “standard” nello stesso stabilimento, la spesa scende comunque a 600 euro al giorno.

Al lido dell’Augustus Hotel di Forte dei Marmi, una postazione fronte mare durante l’alta stagione costa 560 euro, comprensiva di due lettini singoli, uno matrimoniale, due sdraio, teli e cassaforte.

In Costa Smeralda, il Nikki Beach propone diverse formule: un “letto da spiaggia con divano” costa 550 euro al giorno, con un credito di 230 euro per la ristorazione (bevande escluse); la cabana si ferma a 450 euro, mentre per due lettini e un ombrellone servono 400 euro.

Anche il Lido di Venezia, presso l’Hotel Excelsior, non è da meno: una capanna in prima fila si paga 515 euro al giorno, con servizi esclusivi come lettino con materasso, sdraio, tavolo, sedute e benefit aggiuntivi.

Anche nel Sud, l’eccellenza si paga cara

Più contenute ma sempre elevate le tariffe al Cinque Vele Beach Club di Pescoluse, in Salento: qui l’area “exclusive”, prenotabile oggi per agosto, è proposta a 470 euro al giorno, con possibilità di rimborso in caso di disdetta entro 30 giorni.

Vacanze al mare per pochi?

Il report del Codacons solleva il tema dell’accessibilità delle spiagge italiane, evidenziando un divario crescente tra le strutture balneari per tutte le tasche e quelle riservate a un pubblico elitario. Il rischio – secondo l’associazione – è quello di trasformare il mare da bene comune a privilegio di pochi, soprattutto nei tratti di costa più ambiti.

Per molti turisti, insomma, la scelta della spiaggia diventa sempre più una questione di budget. Con cifre così, anche un semplice bagno al mare può trasformarsi in un lusso da programmare con largo anticipo.