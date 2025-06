Falconeri conquista il cuore di Bari: apre il nuovo flagship store in via Sparano

BARI – Via Sparano si arricchisce di una nuova, elegante presenza. Falconeri, marchio italiano sinonimo di maglieria di alta gamma e artigianalità d’eccellenza, inaugura il suo nuovo flagship store nel cuore della strada più iconica dello shopping barese. Un trasferimento simbolico e sostanziale: dal civico 104 al civico 80, nel tratto più centrale e prestigioso della via, in uno spazio completamente rinnovato che punta a ridefinire l’esperienza d’acquisto del pubblico locale e internazionale.Il nuovo punto vendita si sviluppa su 170 metri quadri di superficie e rappresenta un importante salto di qualità nella presenza del brand in Puglia. L’ambiente è ampio, luminoso, rifinito con materiali naturali e dettagli di design che riflettono la cifra estetica di Falconeri: essenziale, sofisticata, accogliente.All’interno del flagship sarà disponibile l’intera collezione primavera/estate uomo e donna, una caratteristica riservata solo a pochissimi negozi Falconeri nel mondo. Seta, lino, cotone e l’immancabile cashmere ultrafine, pensato per essere indossato anche nelle stagioni più calde, compongono una proposta versatile e contemporanea, pensata per chi cerca qualità, eleganza e comfort in ogni dettaglio.L’apertura del nuovo store si inserisce in una strategia di espansione che vede Falconeri rafforzare la propria presenza nei luoghi simbolo dello stile italiano. Dopo il recente opening in corso Vittorio Emanuele a Milano, il brand continua a investire in location d’eccellenza, consolidando il proprio ruolo di protagonista nella scena retail di alta gamma.Per celebrare l’inaugurazione, Falconeri organizzerà un opening party esclusivo su invito mercoledì 11 giugno. Un evento riservato per scoprire in anteprima le novità dello store e vivere da vicino l’eleganza senza tempo del mondo Falconeri.Con oltre 206 boutique nel mondo e una presenza in 25 mercati, il brand, parte del gruppo Oniverse, continua a esportare il suo modello di “lusso accessibile” partendo dalla tradizione artigianale di Avio, in Trentino-Alto Adige, fino ai centri nevralgici dello shopping globale.E ora anche più che mai, nel cuore di Bari.