FIDAL Puglia: il recap del weekend dal 31 maggio al 2 giugno. Cadetti noni al Pratizzoli, successi e podi in tutta Italia

CADETTI AL MEMORIAL PRATIZZOLI: PUGLIA 9ª NELLA CLASSIFICA COMBINATA

BARI - È stato un lungo ponte del 2 giugno ricco di soddisfazioni per l’atletica pugliese, impegnata su più fronti nazionali. Atleti e società della FIDAL Puglia si sono distinti in diverse manifestazioni di rilievo, collezionando successi, podi e ottime prestazioni in ogni settore: dalle gare giovanili alle rassegne universitarie, passando per i meeting internazionali e i festival di specialità.

La rappresentativa Cadetti/e della Puglia ha chiuso in nona posizione la classifica combinata dell’11ª edizione del Memorial Luigi Pratizzoli, disputato eccezionalmente a Cesena il 2 giugno.

Brillano le vittorie di Sofia Sternativo (Imperiali Atletica), prima nel salto in alto con 1,68m, e di Davide Sorressa (Atl. Giovanile Acquaviva), che si è imposto nella 5Km di marcia in 24:12.54.

Sul podio anche Giacomo Ferramosca (Atl. Salento), argento nel triplo con 13,69m, e due bronzi firmati Cecilia Pontrandolfo (Atl. Giovanile Acquaviva) nei 3Km di marcia (15:11.69) e Luigi Giambattista (US Foggia SNA) nei 100hs (13.63).

Buone prove anche nei lanci con Davide Pratolini (6° nel peso), Marco Melillo e Livia Rose Sablot (entrambi 7° nel giavellotto).

🔗 Risultati completi Pratizzoli

CNU 2025: LOMUSCIO CAMPIONE NAZIONALE, DUE BRONZI PER LA PUGLIA

Ancona ha ospitato il 31 maggio e 1° giugno i Campionati Nazionali Universitari.

Trionfo per Nicola Lomuscio (CUS Foggia, Avis Barletta), oro nella 5Km di marcia con 20:11.81. Bronzo per Daniele Arcidiacono (CUS Foggia) nei 110hs con 14.75.

Altra medaglia per la 4x100 del CUS Bari (Vecchio, Capriati, Abbinante, Giuliani), terzi sul podio.

Buoni piazzamenti anche per Roselli (4° sui 1500m), Lorusso (4° nel lungo) e Di Mauro (5° nei 400hs).

🔗 Risultati CNU 2025

MEETING E FESTIVAL: GRANDI RISULTATI A ROVERETO, MONDOVÌ E NARNI

Al Palio Città della Quercia di Rovereto, Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo) ha valicato i 4,00m nell’asta, fermandosi poi a 4,16m.

🔗 Risultati Rovereto

A Mondovì, exploit di Arnaldo Romero Crespo (Giovani Atl. Bari) con una vittoria nei 200m in 20.80. Bene anche Jose Bencosme (Avis Barletta) con 49.81 sui 400hs (stagionale) e Zohair Hadar (Avis Barletta) primo negli 800m in 1:50.18.

🔗 Risultati Mondovì

Nel Festival dei Lanci di Narni, Martina Lukaszeck (US Foggia) è bronzo nel disco con 43,17m. Oro invece per il cadetto Michele Delcuratolo (Officina Atletica 2010) nel martello con un super 66,48m.

🔗 Risultati Narni

PROVE MULTIPLE GIOVANILI A TARANTO: TITOLI REGIONALI E TROFEI DI SOCIETÀ

A Taranto, si sono svolti i Campionati Regionali di Prove Multiple Giovanili.

Tra i Cadetti, titolo per Eustacchio Rongo (Atl. Giovanile Acquaviva) con 2566 punti. Tra le Cadette, vince Francesca Salerno (Imperiali Atletica) con 2503 punti.

Nella categoria Ragazzi/e, titoli a Gianluca De Ceglie (Tetrathlon A), Davide Fistetto (Tetrathlon B), Giulia Carbonara (Tetrathlon A) e Anna Laura Andriani (Tetrathlon B).

🏆 Classifiche di società:

Ragazzi : Polisportiva Paolo Sasso

Ragazze : Podistica Magliese

Cadetti : Atletica Giovanile Acquaviva

Cadette: L’Amico Cras Taranto

🔗 Risultati Prove Multiple Taranto

Un fine settimana lungo e denso di gare che conferma ancora una volta l’ottimo stato di salute dell’atletica pugliese, protagonista su pista, strada e pedane da nord a sud del Paese. Da giovani promesse a nomi affermati, la FIDAL Puglia può guardare al futuro con grande ottimismo.