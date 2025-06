Fidal Puglia: il recap del weekend appena trascorso

BARI - LA PUGLIA ALLE FINALI NAZIONALI U23.Un weekend con gli U23 protagonisti con le società pugliesi nelle due finali di Serie A. Dall'esito delle finali, nessuna pugliese sarà in Serie A Oro la prossima stagione, mentre la partecipazione nella Finale A Argento 2026 passerà dalle classifiche del Cds Challenge U23.La serie A Oro, a Rieti, con l'Avis Barletta al maschile e l'Alteratletica Locorotondo al femminile.Una due giorni intensa con risultati di società che vedono entrambe le compagini pugliesi non confermare la Serie A Oro, essendo giunta 12^ la formazione maschile e 10^ la formazione femminile.AVIS BARLETTA - Tre le vittorie individuali per Nicola Lomuscio nella marcia 5Km chiusa in 21:04.64, per Amir Mersall, atleta in prestito giornaliero, che vince il Triplo saltando 14.96mt e per Emile Hafashiman, che conquista i 5000mt in 13:55.83, dopo aver chiuso in terza posizione nei 1500mt (3:56.69).Terza posizione individuale anche per Giovanni De Cesare nel Giavellotto con un lancio di 61.60mt.Alteratletica Locorotondo - Vittoria per l'azzurra Anna Musci nel getto del peso con la misura di 15.02mt. Due i podii, entrambi bronzo, per Sofia Papeo nel Triplo (11.63mt) e per Andrea Morgana Fogato nell'Asta (3.60mt).Ad Agropoli (SA), l'Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi chiude in 6^ posizione. Stefano Cecere sale sul podio dei 5000mt chiusi in 14:57.12. Bronzo per Matteo De Carolis nel Giavellotto con un lancio di 53.23mt. All'attivo anche ben quattro quarti posti e quattro quinti posti. Da segnalare l'impossibilità di schierare il prestito giornaliero Omar Maggiore, purtroppo fermato per un infortunio.I CAMPIONI SU PISTA RAGAZZI/E 2025. Trentasette società hanno partecipato ai Campionati Regionali Individuali U14A Taranto, nel weekend del 7 e 8 giugno, assegnati i titoli regionali per la Categoria Ragazzi/e (U14). Doppiette per Marco Martines (Giovani Atl.Bari) che vince nei 60mt e 300mt, Daniele Steduto (Bevilacqua Olympics 7th) che raccoglie il doppio titolo nei 60hs e Lungo, Rossella Chiechi (Elite Academy Bari) con le due vittorie nei 60mt e 200hs, Anna Laura Andriani (Podistica Magliese) con il double su 60hs e Alto.Tutti i Campioni Regionali U14 del 2025:

Specialita Atleta Societa Prestazione 60mt Marco Martines Giovani Atl.Bari 8.09 300mt Marco Martines Giovani Atl.Bari 42.27 1000mt Gabriele Coviello Nuova Atl.Bitonto 3:15.70 60hs Daniele Steduto Bevilacqua Olympics 7th 9.35 200hs Gianluca De Ceglie Polisportiva Paolo Sasso 29.21 Marcia 2Km Silvio Morgese Atl.Giovanile Acquaviva 11:21.26 Alto Davide Fistetto Body Angel 1.52mt Lungo Daniele Steduto Bevilacqua Olympics 7th 5.00mt Peso 2Kg Federico Dicensi Marathon Massafra 13.71mt Giavellotto 400g Nomar Mighel Cuoco Giovani Atl.Bari 35.19mt Specialita Atleta Societa Prestazione 60mt Rossella Chiechi Elite Academy Bari 8.50 300mt Alessandra Cerbino Olimpia Grottaglie 46.97 1000mt Francesca Lasorsa Fiamma Olimpia Palo 3:21.49 60hs Anna Laura Andriani Pod. Magliese 10.15 200hs Rossella Chiechi Elite Academy Bari 31.06 Marcia 2Km Ilenia Giusti Fiamma Olimpia Palo 9:34.21 Alto Anna Laura Andriani Pod. Magliese 1.46mt Lungo Cristel Mauri APS Due Mondi 4.20mt Peso 2Kg Aurora Lombardi Bevilacqua Olympics 7th 10.20mt Giavellotto 400g Silvia Pazienza Bevilacqua Olympics 7th 21.66mt





















































Risultati: https://www.fidal.it/risultati/2025/REG39681/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html I PUGLIESI NEI MEETING Capobianco al minimo Europeo U23, Trabacca e D'Agostino tra le star del Peso a LuccaTARANTO - Sabato 7 e domenica 8 giugno, in scena la seconda edizione del Meeting “Atleta di Taranto”. Menzione speciale per Davide Capobianco (Aden Exprivia DAI Optical Molfetta) che vince i 400hs in 51.58, fissando il nuovo Record Regionale pugliese U23, ottenendo lo standard per la partecipazione ai Campionati Europei U23 in Norvegia. Nei 100mt maschili vittoria per Stefano Abbinante (Aden Molfetta) in 10.78, davanti a Matteo Masnada in 10.92. Nei 400hs Allievi (H84) vittoria per Andrea Simeone (Elite Academy Bari) in 55.67. Al femminile, bella affermazione sui 100mt per Elisabetta De Feudis (Giovani Atl.Bari) che vince in 12.43 (W -2.2) davanti a Gabriella Mariano in 12.61. Salto con l'Asta maschile a Ivan Musicco (Elite Academy Bari) che sale fino a 4.50mt, davanti a Luca Semeraro (Elite Academy Bari) a 4.10mt. Nel Lungo femminile, Federica Palazzo (Giovani Atl.Bari) vince con 5.81mt, davanti a Francesca Lanciano (Alteratletica Locorotondo) con 5.79mt e Jacqueline Akakpovy (Giovani Atl.Bari) con 5.52mt. Nel Disco Allievi (1.5Kg) bella affermazione per il lucano Michele Acquasanta (Pol.Rocco Scotellaro MT) che lancia 49.85mt. Giavellotto Allieve all'atleta di casa Claudia Lippo (Giovani Atl.Bari) che lancia 40.91mt.Risultati Taranto:LUCCA - Domenica 8 giugno, il IV Meeting Internazionale Città di Lucca, con i due protagonisti pugliesi nel getto del peso maschile. Francesco Trabacca (Giovani Atl. Bari) lancia 18.93mt, precedendo il corregionale Vincenzo D'Agostino (Avis Barletta) che lancia 18.45mt, nella gara vinta da Leonardo Fabbri che con il 22.31mt ha segnato la migliore prestazione mondiale stagionale.Risultati Lucca:FOGGIA - A Foggia, nel meeting del CP Foggia, venerdì 6 giugno, da registrare la bella prestazione dell'allievo Alessandro Filipponio (US Foggia) sui 3000mt completati in 8:58.7, che gli vale lo standard di partecipazione ai Campionati Italiani U18 su pista. Nell'Alto, il cadetto Luigi Giambattista (Us Foggia SNA), salta 1.85mt. Nel Disco Juniores, Martina Lukaszeck (US Foggia) lancia l'attrezzo da 1Kg fino a 43.27mt.Risultati Foggia:Seguici su: https://puglia.fidal.it/ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61569677314421 Instagram https://www.instagram.com/atletica_puglia/