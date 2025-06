Zucchero "Sugar" Fornaciari: "Spirito DiVino" compie 30 anni, in arrivo edizione speciale e un'estate di grandi concerti (il 21/6 al San Nicola di Bari)

MILANO – Un'icona della musica italiana,, celebra un traguardo importante nella sua carriera: l'album, uno dei suoi maggiori successi, compie 30 anni. Per l'occasione,sarà disponibile in fisico e in digitale, un'edizione speciale che farà rivivere le emozioni di quel capolavoro.

Il preorder è già attivo dal 27 maggio, esattamente 30 anni dopo l'uscita originale del disco, tramite il link: https://zucchero.lnk.to/spiritodivino30 .

Per celebrare degnamente questo anniversario, il disco uscirà in diverse versioni fisiche: in vinile crystal in doppio LP e in doppio CD in formato digipack, contenente l'album originale e un secondo disco con i brani in inglese e in spagnolo. Non solo: per i collezionisti, sarà disponibile uno speciale BOX DELUXE numerato a tiratura limitata, che includerà il doppio LP e il doppio CD, un vinile 7” con due remix inediti di "X Colpa Di Chi?", un esclusivo book fotografico di 16 pagine in formato 30x30 cm e un set di sottobicchieri personalizzati.

Pubblicato nel 1995, "Spirito DiVino" segnò il grande ritorno discografico di Zucchero dopo tre anni dall'album di inediti "Miserere". L'album conquistò immediatamente il pubblico italiano e straniero grazie alla sua miscela unica di blues, soul e melodia italiana. Al suo interno sono contenuti i celebri brani "X colpa di chi?", "Il volo" e "Così celeste", che ancora oggi sono rimasti impressi nella memoria collettiva e continuano a emozionare i fan durante i suoi concerti.

Un'estate e un autunno all'insegna della musica live

Questa estate, Zucchero tornerà a calcare i palchi italiani con il tour "Overdose D'amore". Si tratta di 6 nuove "sere d'estate" di pura energia e forti emozioni negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma. Con questi show, prodotti da Friends & Partners, Zucchero celebra la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando sul palco la sua musica senza tempo e la sua voce inconfondibile.

Ecco le date del tour:

19 giugno – Stadio del Conero – ANCONA

– Stadio del Conero – ANCONA 21 giugno – Stadio San Nicola – BARI

– Stadio San Nicola – BARI 23 giugno – Circo Massimo – ROMA

– Circo Massimo – ROMA 24 giugno – Circo Massimo – ROMA

– Circo Massimo – ROMA 26 giugno – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO

– Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO 28 giugno – Stadio Euganeo – PADOVA

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito: www.friendsandpartners.it . Le date al Circo Massimo di Roma sono organizzate da Friends & Partners e The Base, in collaborazione con l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Radio Italia è la radio ufficiale delle date dell’“Overdose D’Amore”, mentre Frecciarossa è il treno ufficiale del tour in Italia di Zucchero.

A settembre, inoltre, Sugar tornerà sul palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera: l'Arena di Verona, con 8 imperdibili show prodotti da Friends & Partners. Zucchero continua a collezionare record all'Arena di Verona, consolidando un legame unico con uno dei palcoscenici più ambiti al mondo. Con oltre 600 mila spettatori giunti da ogni angolo del pianeta per i suoi 54 show tenuti ad oggi, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022).

A settembre, questo rapporto speciale si rafforzerà ulteriormente con nuove date imperdibili, durante le quali festeggerà un traguardo importante: i suoi 70 anni! Ogni serata sarà non solo un viaggio nella musica, nell’anima e nella passione di un artista senza eguali, ma anche un’occasione unica per celebrare insieme a lui una tappa straordinaria della sua vita e della sua carriera.

Con lui sul palco, a suonare i suoi più grandi successi, la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Queste le date di ZUCCHERO IN ARENA:

16 settembre – Arena di VERONA

– Arena di VERONA 17 settembre – Arena di VERONA

– Arena di VERONA 19 settembre – Arena di VERONA

– Arena di VERONA 20 settembre – Arena di VERONA

– Arena di VERONA 22 settembre – Arena di VERONA

– Arena di VERONA 23 settembre – Arena di VERONA

– Arena di VERONA 25 settembre – Arena di VERONA

– Arena di VERONA 26 settembre – Arena di VERONA

I biglietti per ZUCCHERO IN ARENA saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it . Radio Italia è la radio ufficiale dei concerti di Zucchero all’Arena di Verona.

Un'eredità musicale senza confini

ph_Daniele Barraco

"Noi crediamo nel blues, il blues non morirà mai", afferma Zucchero “Sugar” Fornaciari, riassumendo la sua filosofia musicale. Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni solo con l’album “Oro, incenso & birra”. La sua carriera è costellata di primati: è stato il primo artista occidentale a esibirsi al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, l'unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela (di cui è Ambasciatore) e al Freddie Mercury Tribute nel 1992.

Sempre nel 1992, Zucchero e Luciano Pavarotti hanno ideato il gala di beneficenza Pavarotti & Friends, la cui prima edizione, trasmessa in diretta mondiale, ha dato il via a una serie di concerti benefici annuali proseguiti fino al 2003. Ha partecipato al Festival di IMST in Austria esibendosi davanti a 200.000 persone, dopo Bryan Adams e prima dei Rolling Stones. Nello stesso anno è stato invitato da Bono degli U2 a suonare al Gala di beneficenza Net Aid a New York, trasmesso in tutto il mondo. Ha preso parte a due edizioni del Rainforest Fund (1997 e 2019), il concerto benefico organizzato da Sting e Trudie Styler per proteggere le foreste pluviali e i diritti delle popolazioni indigene.

Nel corso della sua carriera, Zucchero ha suonato in 5 continenti, 69 Stati e 650 città, toccando destinazioni uniche come Oman, Mauritius, Tahiti, Nuova Caledonia, Armenia, Nuova Zelanda e molte altre. Nel 2004 si è esibito alla Royal Albert Hall con un evento memorabile che ha visto la partecipazione di colleghi internazionali come Luciano Pavarotti, Eric Clapton, Brian May, Solomon Burke e Dolores O'Riordan. Nel 2007 è stato nominato ai Grammy con Billy Preston ed Eric Clapton. Il suo concerto nel dicembre 2012 all'Istituto Superiore di Arte di L'Avana, con oltre 80.000 persone, è stato definito il più grande live mai tenuto da un cantante straniero a Cuba sotto embargo. A luglio 2018 si è esibito a Hyde Park accanto a Eric Clapton, Santana e Steve Winwood.

Nel 2020 ha partecipato al live streaming mondiale "One world: together at home" e si è fatto ambasciatore di messaggi di speranza con esibizioni speciali come quella dell'inedito "Canta la vita" (con Bono) davanti a un Colosseo deserto e "Amore adesso!" (con testo di Zucchero) in una magica Piazza San Marco a Venezia. Ha inoltre pubblicato l’emozionante duetto "September" insieme a Sting. Nel 2021 è uscito "Inacustico D.O.C. & More", il suo primo progetto interamente acustico, seguito da una serie di concerti. A novembre 2021 è uscito "Discover", il primo progetto di cover con collaborazioni di Bono, Elisa, Mahmood e un duetto virtuale con Fabrizio De André. Nello stesso anno, ha prestato la voce al personaggio Clay Calloway nel film "SING 2 – Sempre più forte".

Nel 2022, Zucchero è tornato live con il "World Wild Tour", con tappe in Italia all’Arena di Verona per ben 14 concerti. È stato protagonista di un importante show-evento con Eric Clapton al Waldbühne di Berlino e ha aperto per la seconda volta in carriera il concerto dei Rolling Stones in Germania. Nel 2023 ha celebrato i suoi 40 anni di carriera con due appuntamenti "amore e radici" alla RCF Arena (Campovolo) nella sua Reggio Emilia, città di cui è diventato Cittadino Onorario. Lo stesso anno è uscito il film documentario "ZUCCHERO - Sugar Fornaciari" ed è stato ospite a sorpresa del concerto dei Coldplay allo Stadio San Siro di Milano. Nel 2024, per celebrare i 35 anni di "Overdose (D'Amore)", Zucchero è in tour con "Overdose D'amore World Tour". Lo scorso giugno è uscita la versione di Salmo del celebre brano di Zucchero, "Overdose D’amore 2024".

La sua musica si è estesa oltre i confini nazionali grazie anche alle numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan Adams, Al Green, The Blues Brothers, Solomon Burke, Dolores O’Riordan, Rufus Thomas, Johnny Hallyday, Tony Childs, Sheryl Crow, Tom Jones, Scorpions, Bono, Sting, Jeff Beck, Ray Charles, Billy Preston, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, Paul Young, John Lee Hooker, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Iggy Pop, Queen, Manà, Alejandro Sanz e molti altri.