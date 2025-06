Francavilla Fontana, De Santis: “Dolore e cordoglio per Legrottaglie, un servitore dello Stato strappato alla vita”

BARI – Profonda commozione e sdegno in Puglia per la tragica uccisione del, avvenuta a Francavilla Fontana mentre era in servizio. Tra le prime reazioni istituzionali, quella del, che ha espresso un messaggio di cordoglio e solidarietà.

“La tragica uccisione del brigadiere Carlo Legrottaglie ci colpisce e ci addolora profondamente. Un servitore dello Stato ha perso la vita nell’adempimento del dovere. È un sacrificio che interpella le coscienze di tutti e che non può lasciarci indifferenti”.

Parole che arrivano a nome dell’intera comunità democratica pugliese, che si stringe attorno alla famiglia della vittima, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine.

“Esprimo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del brigadiere, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine che ogni giorno, spesso in silenzio e lontano dai riflettori, lavorano per garantire la sicurezza di tutti noi”.

Il segretario del PD Puglia ha inoltre auspicato che venga fatta giustizia rapidamente:

“Confidiamo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia al più presto. Di fronte a simili tragedie, dobbiamo stringerci come comunità e ribadire il nostro impegno per la legalità”.

La morte di Carlo Legrottaglie lascia un vuoto profondo, simbolo del sacrificio quotidiano di chi indossa una divisa e mette a rischio la propria vita per la sicurezza collettiva. L’intera Puglia si unisce al lutto per la perdita di un uomo che ha servito lo Stato con dedizione e coraggio.