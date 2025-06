Torna a Giovinazzo “BLOW UP! – Sezione Danza”: tre giorni di creazione, visioni e grandi nomi della scena contemporanea

GIOVINAZZO – Torna per la sua quinta edizione, il festival a cura del, in programma dalpresso l’, con inizio spettacoli alle ore

Nato come costola regionale del festival “Le Voci dell’Anima”, in collaborazione con il Teatro della Centena, BLOW UP! è diventato un appuntamento atteso, un laboratorio aperto in cui i linguaggi della scena contemporanea si intrecciano con le energie artistiche del territorio, promuovendo sperimentazione, confronto e crescita.

Focus 2025: la rete nazionale PinDoc

L’edizione 2025 si concentra sulla rete PinDoc, tra le realtà più attive nella promozione della danza contemporanea italiana. Sul palco di Giovinazzo si alterneranno firme d’eccellenza come Fabio Ciccalé, Giovanna Velardi, Ricky Bonavita e Michel Incarbone, protagonisti di serate che promettono intensità coreografica e riflessione sul corpo contemporaneo.

Spazio ai giovani e alle nuove creazioni

Non solo nomi affermati: BLOW UP! dedica grande attenzione ai giovani danzatori e coreografi emergenti. Il 13 giugno, in apertura del festival, i talenti del Network Internazionale Danza Puglia, parte del progetto RIESCO diretto da Ezio Schiavulli, porteranno in scena una creazione firmata dalla straordinaria Silvia Gribaudi, nota per la sua poetica fatta di ironia, umanità e autenticità del gesto.

Il 15 giugno, doppia anteprima assoluta: Martina Fiume presenterà una creazione autoriale inedita, mentre Gianni Wers, con l’interpretazione di Moreno Guadalupi, offrirà un nuovo sguardo coreografico sostenuto dal percorso di sviluppo artistico di ResExtensa.

A chiudere la rassegna sarà la prima regionale di “The Nature Of…”, firmata dalla giovane compagnia Cornelia, in coproduzione con ResExtensa. Uno spettacolo che esplora il rapporto tra corpo e ambiente naturale, con una riflessione coreutica sul dialogo tra interno ed esterno, forma e percezione.

Il programma giorno per giorno

13 giugno : RIESCO (Network Internazionale Danza Puglia/Silvia Gribaudi), Fabio Ciccalé , Michel Incarbone

14 giugno : Giovanna Velardi , Ricky Bonavita/Excursus

15 giugno: Martina Fiume, Gianni Wers / Moreno Guadalupi, Cornelia

BLOW UP! – Sezione Danza si conferma dunque come uno dei punti di riferimento per la danza contemporanea del Sud Italia, un’occasione per immergersi in un panorama coreografico in costante evoluzione, tra maestri riconosciuti e nuovi sguardi emergenti.

📍 Info e programma completo: www.resextensa.it