Francavilla Fontana e Ostuni in lutto: domani i funerali del carabiniere Carlo Legrottaglie

La tragica morte dell’appuntato scelto ha scosso profondamente le comunità di Francavilla Fontana e Ostuni, che hanno proclamato per domani il lutto cittadino in segno di cordoglio e rispetto per il sacrificio di Legrottaglie, definito da colleghi e concittadini “un uomo di grande professionalità e dedizione all’Arma”.

Camera ardente aperta a Ostuni

Questa mattina è stata allestita la camera ardente presso la chiesa dei Cappuccini di Ostuni, dove fin dalle prime ore numerosi cittadini, amici, colleghi e autorità hanno reso omaggio al militare scomparso. Ad accogliere il feretro, scortato dai carabinieri in alta uniforme, erano presenti i vertici del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, e le autorità locali.

Commosso il momento in cui sono giunte in chiesa la moglie del carabiniere e le due figlie gemelle di 15 anni, sostenute dall’abbraccio silenzioso di una comunità intera.

Il ricordo di un servitore dello Stato

Carlo Legrottaglie era molto conosciuto e stimato non solo nell’ambito militare, ma anche nella vita civile, dove si era sempre distinto per l’umanità e l’impegno. Il suo sacrificio, avvenuto in servizio durante un'operazione delicata, ha colpito al cuore l’intero Paese.

Le esequie saranno celebrate in forma solenne e con la partecipazione delle massime cariche dell’Arma, delle istituzioni locali, e della Regione Puglia. Attesi anche i rappresentanti del Governo.

Le città di Ostuni e Francavilla Fontana si fermeranno per onorare la memoria di un uomo che ha perso la vita nel compimento del proprio dovere. Durante la cerimonia funebre saranno osservati minuti di silenzio in tutte le sedi istituzionali locali.

Domani, Ostuni sarà stretta in un lungo e rispettoso abbraccio per dire addio a Carlo Legrottaglie, simbolo di coraggio, dedizione e servizio.