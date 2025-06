Grande partecipazione al Torneo di Calcio in memoria di Silvio Berlusconi: l’iniziativa di Forza Italia Giovani Bari tra sport, ricordo e valori

BARI – Un pomeriggio all’insegna dello, dellae della: è quello che si è svolto giovedì 12 giugno presso il Centro Sportivo “Di Cagno Abbrescia” di Bari, dove Forza Italia Giovani Bari ha organizzato unin memoria del Presidente

L’evento, iniziato alle ore 17:00 e conclusosi alle 19:00, ha visto una grande adesione da parte di giovani, cittadini e simpatizzanti, che si sono ritrovati non solo per onorare la figura del fondatore di Forza Italia, ma anche per riflettere sui valori che ha rappresentato: fiducia nei giovani, passione per lo sport e amore per la libertà.

Il ricordo di Berlusconi, tra calcio e comunità

Il torneo si è svolto in un clima di entusiasmo e condivisione. A margine dell’evento, il Coordinatore di Bari Grande Città di Forza Italia Giovani, Vito Leonardo Gallo, ha consegnato una targa commemorativa al Viceministro della Giustizia, On. Francesco Paolo Sisto, in segno di riconoscenza per il suo storico legame con Berlusconi e per il suo impegno costante a favore del territorio barese e dell’intero Paese.

“Abbiamo voluto ricordare Silvio Berlusconi nel modo che più avrebbe apprezzato: con i giovani in campo, a vivere con entusiasmo un momento di sport e aggregazione – ha dichiarato Vito Leonardo Gallo –. Il Presidente ci ha insegnato a credere nei sogni e nel valore delle idee, e oggi più che mai vogliamo portare avanti quel testimone”.

Una comunità viva nel ricordo

La grande partecipazione al torneo ha confermato il forte legame tra la comunità barese e la figura di Berlusconi, ricordato non solo come leader politico, ma anche come imprenditore visionario, uomo di sport e promotore di una cultura fondata sulla meritocrazia e sulla libertà individuale.

“Sono onorato di ricevere questo riconoscimento – ha commentato l’On. Sisto –. Silvio Berlusconi è stato un uomo straordinario, che ha saputo parlare al cuore delle persone. Eventi come questi dimostrano che il suo messaggio continua a vivere nei giovani”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse da Forza Italia Giovani Bari, volte a stimolare il coinvolgimento civico e politico delle nuove generazioni attraverso eventi culturali, sportivi e formativi.

Per informazioni e contatti

📩 figiovanibari@gmail.com

📞 370 351 5293

Un esempio concreto di come la politica possa tornare a essere anche incontro, comunità e passione civile, nel solco di una memoria che guarda al futuro.