Candela, tragico incidente tra auto e mezzo pesante: muore un uomo di 30 anni

FOGGIA – Tragedia questa mattina nelle campagne di, in provincia di Foggia, dove untra un’autovettura e un mezzo pesante è costato la vita a un giovane uomo di circa, alla guida della vettura.

L’incidente è avvenuto lungo una delle arterie stradali che attraversano la zona rurale del comune dauno. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione l’urto sarebbe stato particolarmente violento, tanto da non lasciare scampo al conducente dell’auto, rimasto incastrato tra le lamiere.

Inutili i soccorsi

Immediato l’intervento degli operatori del 118, che hanno provato a rianimare il giovane, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnata a lungo per liberare il corpo della vittima dal veicolo distrutto.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Saranno fondamentali le testimonianze e l’eventuale presenza di immagini da telecamere della zona per chiarire se si sia trattato di una tragica fatalità o se vi siano responsabilità da accertare.