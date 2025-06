Francavilla Fontana, il cordoglio del sindaco Leccese per il carabiniere ucciso: annullata la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma

TARANTO – Una giornata di profondo dolore per tutta la comunità. Il sindaco di Taranto,, ha espressoper la tragica morte del, ucciso all’alba durante un'attività di controllo nelle campagne tra, in provincia di Brindisi.

“Con immenso dolore, questa mattina, ho appreso della morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, caduto in servizio a seguito di un conflitto a fuoco durante un’attività di controllo nella provincia di Brindisi. Non ci sono parole per commentare l’ennesima morte di un servitore dello Stato: solo rispetto, gratitudine e silenzio”, ha dichiarato il primo cittadino.

In segno di lutto e rispetto, il sindaco ha comunicato l’annullamento della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, che era in programma oggi alle ore 16 nella sala consiliare di Palazzo di Città.

“Per questo ho deciso di annullare la cerimonia prevista per questo pomeriggio. È un momento che impone raccoglimento e riflessione”, ha aggiunto Leccese.

La cerimonia, rinviata a data da destinarsi, avrebbe voluto celebrare il ruolo fondamentale dell’Arma dei Carabinieri nella tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini. Oggi, però, la tragica notizia impone un momento di pausa e rispetto, in memoria del brigadiere Legrottaglie, che ha sacrificato la vita nell’adempimento del proprio dovere.

L'intera amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia del militare e all’Arma, ribadendo vicinanza, solidarietà e profonda riconoscenza per il quotidiano impegno delle forze dell’ordine.