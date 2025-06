Gallipoli, il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in visita al Centro ILMA: “Un’opera straordinaria, sarà la Casa della Prevenzione per tutti”

– Una visita dal forte valore simbolico e istituzionale quella del, che lo scorsosi è recato al, realizzato dallaalle porte di Gallipoli. Una struttura unica nel panorama nazionale, nata grazie allee ideata dal fondatore della LILT leccese, l’oncologo

Il Centro, costruito su un’area di sette ettari di cave dismesse, si propone come un vero e proprio “ospedale per sani”, con servizi totalmente gratuiti dedicati alla ricerca sulle cause ambientali del cancro, prevenzione oncologica, riabilitazione fisica, sostegno psicologico, assistenza domiciliare ai pazienti terminali, e divulgazione scientifica.

“Una realtà eccezionale, frutto dell’intuizione del prof. Serravezza”, ha dichiarato Gemmato durante la visita ai Dipartimenti della struttura. “Sarà la Casa della Prevenzione. Mi emoziona vedere uomini e donne impegnati così profondamente per gli altri. Come Ministero – ha aggiunto – stiamo investendo molto sulla prevenzione, punto cardine per la sostenibilità del nostro Sistema Sanitario Nazionale”.

Presenti all’incontro anche il deputato Antonio Maria Gabellone, il direttore generale ASL Lecce Stefano Rossi, la responsabile screening oncologici Elisabetta De Matteis, la consigliera comunale di Gallipoli Titti Cataldi, e il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo.

A fare gli onori di casa, il presidente della LILT Lecce Simonetta Pepe e il responsabile del comitato tecnico-scientifico Carmine Cerullo, che hanno ricordato il valore di un progetto “di iniziativa popolare” costruito senza fondi pubblici, ma con il solo contributo della comunità e il lavoro volontario di decine di professionisti, come l’ingegnere Flaviano Giannone, direttore dei lavori.

“Ilma è un sogno che si realizza – hanno dichiarato Pepe e Cerullo –. Ora servono risorse per completare la dotazione tecnologica e avviare i servizi. È un centro destinato a contrastare le disuguaglianze sanitarie e a offrire una risposta concreta ai bisogni di prevenzione e salute”.

Attualmente sono già attivi i progetti di ricerca Geneo ed Extra-Geneo, che indagano la genotossicità dei suoli coinvolgendo 52 comuni della provincia di Lecce, e che si affiancano ai 36 ambulatori LILT, ai servizi di assistenza domiciliare oncologica in 5 distretti e ai Centri di Orientamento Oncologico (C.Or.O.).

Il Centro ILMA gode anche del sostegno di testimonial d’eccezione, i Premi Oscar Helen Mirren e Taylor Hackford, che hanno realizzato videomessaggi a favore della struttura, diffusi sui canali media della LILT.

Per contribuire, è possibile destinare il 5x1000 a LILT Lecce o visitare il sito ufficiale www.legatumorilecce.org. Per informazioni: 0833 512777.

Una testimonianza concreta di come la solidarietà e la scienza possano camminare insieme per costruire salute e futuro.