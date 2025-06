Trani, rapina in un negozio del centro: arrestato un pregiudicato 40enne

– Gli agenti deldi Trani hanno arrestato un, tranese e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ritenuto il responsabile di unaai danni di un'attività commerciale nel centro cittadino.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il malvivente si sarebbe introdotto nel negozio fingendosi un normale cliente. Dopo aver perlustrato i locali, si è diretto verso la cassa dove ha minacciato e strattonato la titolare, ferendola lievemente, per poi appropriarsi di alcune decine di euro e fuggire rapidamente.

Immediato è stato l’intervento della Squadra Investigativa del Commissariato. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alla conoscenza del contesto criminale locale, gli agenti hanno rapidamente individuato il presunto autore, che è stato intercettato poco dopo mentre si presentava spontaneamente al Commissariato. Durante l’interrogatorio, ha ammesso le proprie responsabilità.

L’uomo era già indagato per due episodi analoghi avvenuti nei giorni precedenti: un furto in una tabaccheria e una rapina in una farmacia. Per questi fatti, era già stata inoltrata una richiesta di misura cautelare in carcere alla Procura della Repubblica di Trani.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dopo l’interrogatorio previsto dalle recenti modifiche normative, ha accolto la richiesta, permettendo così agli agenti di eseguire l’arresto a seguito di quest’ultima rapina.

Si precisa che l’uomo è indagato e che la sua colpevolezza dovrà essere accertata nel corso del procedimento penale, secondo il principio di presunzione di innocenza.

Le forze dell’ordine sottolineano che l’attività di contrasto alla microcriminalità prosegue senza sosta, con l’obiettivo di prevenire reati e rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini, in un quadro di sicurezza partecipata e collaborazione tra istituzioni e comunità locale.